Fraude, blanchiment d’argent, évasion fiscale… Netflix dévoile la bande-annonce de son documentaire « FIFA Uncovered »

La plateforme de streaming la plus célèbre du monde va bientôt sortir un documentaire sur la corruption au sein de la FIFA.

Netflix va sortir une série documentaire sur les coulisses de la FIFA. Prévu pour le 9 novembre, il sera ainsi diffusé 11 jours avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar. Entre corruption et enjeux politiques, le documentaire s’appelle « FIFA Uncovered ».

Ancien président de la FIFA, Sepp Blatter sera évidemment l’un des personnages clés.

« Fraude, blanchiment d’argent, évasion fiscale… Entrez dans le jardin secret de FIFA et découvrez le plus grand scandale de corruption sportif. Le documentaire FIFA Uncovered est fait pour tous les novices comme les débutants qui souhaiteraient en savoir plus sur cette organisation. La coupe du monde de football approche à grand pas !

Pour la France, le titre du documentaire semble être « FIFA : Ballon rond et corruption »

