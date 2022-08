Le FC Barcelone dévoile son nouveau maillot third (Croix de Saint Georges) pour la saison 2022-2023

Ce matin, le FC Barcelone a dévoilé son troisième maillot pour la saison 2022-2023. Conçu par Nike, le maillot gris s’inspire de la Croix de Saint Georges (Creu de Sant Jordi).

Pour accompagner le lancement de ce nouveau kit qui arbore une grande croix bleu et rouge sur la partie frontale, le club catalan et la marque au swoosh ont souhaité mettre en avant l’engagement social, la diversité et l’inclusion, « les piliers sur lesquels repose la devise du Barça Plus qu’un Club (Més que un Club, en catalan) […] Il y a 30 ans, le club a reçu la Croix de Saint Georges de la part du Parlement de Catalogne. Celle-ci venait récompenser l’engagement social et leadership du Club en matière de diffusion du sport, de valeurs civiques et de solidarité » explique le Barca dans son storytelling.

Sur les premières photos du nouveau maillot, on retrouve ainsi des joueurs de l’équipe de la Fondation Barça Genuine aux côtés de stars de l’équipe masculine comme Pedri, Ansu Fati et la recrue estivale Lewandowski ainsi que des féminines.

Le nouveau maillot Third gris sera porté pour la première fois ce soir au Spotify Camp Nou à l’occasion d’un match caritatif (ELA) contre Manchester City.

Un maillot que les supporters découvriront sur les épaules des joueurs à de nombreuses reprises tout au long de cette saison 2022-2023, et pas uniquement en Ligue des Champions. « Au contraire de la saison dernière, la troisième tenue ne sera pas réservée exclusivement pour les Coupes d’Europe. Elle sera utilisée en alternance avec la première et la deuxième tenue dans toutes les compétitions » ajoute le FC Barcelone.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Fundació Barça Genuine (@fcbgenuine)

Pour les équipes masculines et féminines, les sponsors visibles sur ce maillot third seront Spotify sur la face avant et UNHCR/ACNUR au dos, comme pour les autres tenues dévoilées précédemment.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

et aussi