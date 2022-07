Pourquoi les supporters du PSG (et les autres) ont tout à gagner en pariant sur ParionsSport en ligne

Pour cette nouvelle saison 2022-2023 qui débute dimanche avec le Trophée des Champions, le Paris Saint-Germain accueille ParionsSport comme nouveau partenaire.

En s’associant au PSG, ParionsSport en ligne, la marque de paris sportifs de la Française des Jeux (FDJ) va bénéficier d’une large visibilité, que ce soit lors des matchs au Parc des Princes en Ligue 1 Uber Eats ou bien sur les plateformes digitales du club qui cumulent des dizaines de millions d’utilisateurs, dont de nombreux prospects français.

De nombreuses activations seront menées par ParionsSport en ligne afin de récompenser les supporters du PSG et notamment ceux qui parieront depuis l’opérateur. « Ce partenariat de longue durée renforce notre positionnement d’acteur majeur des paris sportifs en France et va permettre de partager avec tous les fans du club des expériences exclusives. Nous allons animer avec responsabilité et enthousiasme notre partenariat auprès de la grande communauté des supporteurs du PSG et des parieurs. » avait expliqué il y a quelques semaines Richard Courtois, Directeur des activités de paris sportifs du groupe FDJ.

ParionsSport en ligne N°1 sur les cotes du Paris Saint-Germain !

Mais ce qui motivera certainement les parieurs à s’inscrire sur ParionsSport en ligne si ce n’est pas déjà fait, c’est aussi et surtout l’attractivité des cotes proposées, notamment sur les matchs de Kylian Mbappé et ses coéquipiers Lionel Messi, Marquinhos, Achraf Hakimi, Marco Verratti,…

ParionsSport en ligne est le N°1 sur les cotes du Paris Saint-Germain !* Un argument de poids pour les parieurs qui raffole des matchs du club parisien. En moyenne, les rencontres du Paris Saint-Germain, en Ligue 1 Uber Eats, enregistrent le double de mises par rapport aux autres rencontres.

Un bonus exceptionnel de 200€ pour les nouveaux inscrits !

Pour accueillir comme il se doit les nouveaux parieurs, ParionsSport en ligne (ajouter lien tracké article transmis précédemment) propose un bonus exceptionnel de 200€ pour tout nouvel inscrit**. Si votre premier pari est perdant, 100% de son montant sera crédité sur le compte du joueur dans la limite de 200€ maximum sous la forme de paris gratuits.

Pour débuter sur ParionsSport en ligne, les supporters du PSG et parieurs à la recherche des meilleures cotes pourront se laisser tenter par le Trophée des Champions 2022 qui oppose ce dimanche le Paris Saint-Germain au FC Nantes. Un exemple de cote ? Le PSG gagne 1-0, 2-0 ou 3-0 est à 2.80 !

*Étude réalisée par Nielsen Sports sur les cotes (pari [1N2]) du PSG du 15/10/21 au 21/05/22 (35 matchs ; 4 relevés H-24 ; H-12 ; H-6 ; H-30mn) auprès de 6 opérateurs (ParionsSport en ligne, Winamax, Betclic, Unibet, Zebet, NetBet)

**Voir conditions sur le site ParionsSport en ligne