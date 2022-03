Le FC Barcelone et Spotify officialisent leur partenariat (sponsoring maillot + Naming du Camp Nou) dès 2022-2023

Hier, en pleine soirée des 1/8e de finale de Champions League dont il est absent, le FC Barcelone a officialisé la signature de son partenariat avec Spotify.

Dans le cadre de cet accord, Spotify deviendra le partenaire principal du club à partir de la saison 2022/2023.

Pour la première fois, le FC Barcelone cède les droits de Naming de son stade qui sera rebaptisé « Spotify Camp Nou ».

En parallèle, la plateforme de streaming audio sera le nouveau sponsor maillot principal en remplacement de Rakuten qui était sous contrat depuis la saison 2017-2018. À partir du 1er juillet 2022, le nom de Spotify apparaîtra sur les maillots de match et d’entraînement des équipes masculines et féminines.

Dans le détail, le contrat de sponsoring maillot de match des équipes masculines et féminines a été signé pour 4 saisons soit jusqu’en 2026. Le contrat sur les maillots d’entraînement est lui signé pour 3 saisons. Concernant le Naming du stade, la durée du contrat n’a pas été communiquée.

« L’accord, signé le 15 mars et approuvé par le Conseil d’Administration du FC Barcelone, est soumis à la ratification d’une Assemblée Extraordinaire des Membres Délégués qui aura lieu le 3 avril prochain, par le biais d’une procédure de vote électronique. Le club se chargera bientôt de tous les détails logistiques, coïncidant avec l’annonce publique de cette Assemblée » explique un communiqué.

« Nous connecter avec de nouveaux publics dans le monde entier »

Le média espagnol Mundo Deportivo a illustré ci-dessous ce à quoi pourrait ressembler le futur maillot domicile 2022-2023 du FC Barcelone avec le logo Spotify sur la face avant. Selon Mundo Deportivo, le montant du contrat qui n’a pas été communiqué officiellement se situerait entre 65 et 70 millions d’euros par saison. Pour rappel, le stade du Barça va prochainement être rénové et modernisé et les joueurs du Barça devraient évoluer ailleurs pendant 1 saison. Les travaux, partie intégrante du projet Espai Barça, transformeront les installations du club pour en faire un véritable lieu de divertissement. Le montant du contrat de Naming devrait donc logiquement être revu à la hausse.

Avec le futur Camp Nou, la nouvelle salle indoor et le campus, le FC Barcelone compte générer quelques 200 millions de revenus supplémentaires chaque année. Comment ? Grâce aux nouvelles offres d’hospitalités (VIP), aux opportunités sponsoring, à l’organisation d’évènements de type concerts, les activités du campus, ou bien encore grâce aux futurs contrats de Naming du Camp Nou et de la nouvelle salle qui remplacera le Palau Blaugrana (basketball). Dans ces projections, le FC Barcelone table ainsi sur 48 millions d’euros chaque année pour les revenus issus du Naming.

« À travers des expériences uniques, ce partenariat nous permettra de continuer à rapprocher le club de ses fans et qu’ils ressentent qu’ils font partie de la famille du Barça. En combinant deux activités comme le divertissement et le football, cela nous permettra également de nous connecter avec de nouveaux publics dans le monde entier » explique Joan Laporta, Président du FC Barcelone, dans un communiqué. « Cette union nous permet de continuer à avancer dans cette nouvelle ère que nous avons entamée et qui démontre, une fois de plus, le caractère novateur et la recherche constante de l’excellence qui distinguent le Barça et en ont fait un club unique au monde. »

En fin d’année 2021, la société suédoise revendiquait 180 millions d’abonnés payants à son service et un chiffre d’affaires de 9,6 milliards d’euros. Un partenariat qui sera évidemment activé par la plateforme en créant de nouvelles opportunités pour les artistes. Le FC Barcelone et Spotify utiliseront notamment les espaces publicitaires dans le stade pour mettre en avant certains artistes.

« La collaboration avec Spotify s’inscrit également dans l’objectif du club de rechercher de manière proactive des partenaires qui partagent ses valeurs et sa philosophie, tout en lui permettant de conserver son statut de référence mondiale, sur et en dehors des terrains de jeu, dans un environnement de plus en plus concurrentiel » ajoute le communiqué.



« Nous sommes ravis de nous associer au FC Barcelone pour rapprocher le monde de la musique et celui du football. À partir de juillet, notre collaboration offrira une scène mondiale aux artistes, aux joueurs et aux fans au Camp Nou rebaptisé Spotify Camp Nou » ajoute Alex Norström, Responsable de l’activité Freemium chez Spotify. « Nous avons toujours utilisé nos activations marketing pour faire connaître les artistes et ce partenariat va permettre de donner une nouvelle dimension à cette approche. Nous sommes ravis de créer de nouvelles opportunités pour interagir avec les fans du monde entier du FC Barcelone ».

