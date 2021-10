Best of tweets « sport business » et « marketing sportif »

Pour l’ensemble des acteurs du sport (clubs, fédérations, athlètes, médias, sponsors, Ligues, évènement,…) Twitter est devenu un outil de communication incontournable, une plateforme de veille et d’information sur laquelle l’humour est l’un des indispensables.

Sur Twitter, les fans de sport sont également nombreux à réagir et s’approprier l’actualité chaude du marketing sportif et du sponsoring. Avec les Twittos, c’est à double tranchant, notamment pour les marques !

Découvrez ci-dessous les tweets qui ont animé la sphère « sport business » ces dernières heures.

It’s time to kick off the future of logistics! Watch Roxo, the FedEx SameDay Bot delivering the game ball at the #NFLLondonGames in front of his biggest crowd yet! pic.twitter.com/gco2eQsRHr

— FedEx Europe (@FedExEurope) October 10, 2021