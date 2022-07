Rugby – Avec Sportfive, le Stade Français Paris veut « devenir un des acteurs majeurs de l’univers du sport business »

Il y a quelques jours, le Stade Français Paris et l’agence Sportfive ont officialisé leur rapprochement avec la signature d’un partenariat exclusif d’une durée de 6 ans.

Dans le cadre de cet accord, Sportfive devient l’agence commerciale et marketing du club de rugby qui évolue en TOP 14.

« Cette collaboration permettra la mise en commun d’expertises au service de l’expérience sponsoring, hospitalité, billetterie entreprise et la croissance des revenus BtoB » précise le communiqué. « La réussite de cet objectif de croissance passera par l’élargissement et la conclusion de nouveaux partenariats et accords de sponsoring, la valorisation du portefeuille de droits commerciaux, le développement des revenus liés aux prestations d’hospitalité et billetterie entreprise pour les matches du Stade Français Paris au stade Jean-Bouin ainsi que l’animation du Business Club. »

« Devenir dans les prochaines années un des acteurs majeurs de l’univers du sport-business » – Thomas Lombard

Dans le détail, le Stade Français Paris bénéficiera d’une équipe commerciale sponsoring & hospitalités intégrée au club et soutenue par l’équipe centrale de l’agence basée à Boulogne-Billancourt. « La première étape de ce partenariat se matérialisera par l’ouverture d’un nouveau salon hospitalité au cours de la saison de TOP14 à venir ».

« Cette collaboration traduit les ambitions du Stade Français Paris de devenir dans les prochaines années un des acteurs majeurs de l’univers du sport-business, prêt à relever les défis du futur » ajoute Thomas Lombard, Directeur Général du Stade Français Paris.

« La proximité de nos deux sièges est un réel atout pour travailler au quotidien » – Laurent Moretti

« Nous sommes très heureux et fiers d’avoir été choisi par le Stade Français Paris comme partenaire exclusif pour l’accompagner dans son développement commercial. Le Stade Français Paris est un club historique et majeur du rugby avec une identité unique dont nous nous sommes déjà imprégnés pour construire les nouvelles offres commerciales du club et sur laquelle nous nous appuierons pour faire grandir le Stade Français Paris en France et à l’international. La proximité de nos deux sièges est un réel atout pour travailler au quotidien » ajoute Laurent Moretti, Directeur Général France de Sportfive, dans le communiqué. « Nous sommes tous très enthousiastes à l’idée de travailler en étroite collaboration avec le club. Je tiens à remercier le Dr Hans-Peter Wild, Thomas Lombard et le club pour la confiance accordée et la qualité des échanges, de notre première conversation à l’aboutissement de ce partenariat commercial stratégique »

En France, l’agence Sportfive travaille notamment avec l’Olympique Lyonnais, le LOSC, le RC Lens, l’AS Saint-Étienne, l’AJ Auxerre et Valenciennes FC en tant qu’agence commerciale et marketing exclusive.

