A deux ans du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Comité d’Organisation a dévoilé de nouveaux éléments concernant l’offre billetterie et la vente des fameux tickets.

Le lancement officiel interviendra en décembre 2022 avec l’ouverture des inscriptions pour le tirage au sort. La grille de prix des billets « grand public » sera communiquée dans son intégralité en décembre 2022 avec l’ouverture du tirage au sort permettant d’accéder à la vente des packs.

A retenir :

Plus de 13 millions de billets proposés pour Paris 2024 (10 millions pour les Jeux Olympiques et plus de 3 millions pour les Jeux Paralympiques)

Plus d’un million de billets seront proposés à 24€.

Près de 50% des billets réservés au « grand public » auront un prix inférieur ou égal à 50€.

Près d’un tiers des billets « grand public » pour les « finales des Jeux » seront proposés à un tarif inférieur ou égal à 100 €.

Plus de 90% des billets Grand Public sont proposés à un prix inférieur ou égal à 200€.

Les prix des billets à l’unité pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 s’échelonneront de 24€ à 950€ (hors cérémonie).

Les tarifs les plus élevés seront ainsi de 950€ et représentent environ 0,5% du volume total des billets à destination du grand public.

Dans le détail, et alors que les premières épreuves des Jeux Olympiques débuteront avant même la cérémonie d’ouverture, il sera possible d’assister, le 24 juillet 2024, à l’ouverture des tournois de football à Paris et en province, pour des prix variant de 24€ à 50€, ou de Rugby au Stade de France pour des prix s’échelonnant de 24€ à 100€. Dès le lendemain, il sera possible d’assister aux premiers matchs du tournoi féminin de handball à l’Arena Paris Sud (Hall 6 du Parc des Expositions) à partir de 24€.

Des ventes en packs

Pour Paris 2024, le grand public aura la possibilité de composer des packs sur mesure (3 sessions par pack) sur la base d’un très grand choix de sessions.

Il sera par exemple possible de se constituer une expérience olympique dès 72€ avec : de l’athlétisme, du handball et du rugby ; de la gymnastique artistique, du judo et du waterpolo ; deux sessions de voile et un match de football à Marseille ; du golf, de l’équitation, du VTT dans les Yvelines, etc. « Ces packs seront disponibles à la vente à partir de février 2023 » précise Paris 2024.

Les autre tarifs dévoilés

Les premières médailles des Jeux Olympiques seront décernées dès le samedi 27 juillet, en Cyclisme avec le contre-la-montre (24€), en Judo à l’Arena Champ-de-Mars, aujourd’hui connue sous le nom du Grand Palais Ephémère (90€ à 330€), en Plongeon (80€ à 300€) au nouveau Centre Aquatique de Saint-Denis, en Rugby au Stade de France (50€ à 160€) ou encore en Escrime sous la majestueuse verrière du Grand Palais (85 € à 260€).

A la Place de La Concorde, il sera possible d’assister à la première finale de Breaking de l’histoire des Jeux pour des prix variant de 45€ à 130€, à une finale de Basket 3×3 (50€ à 160€) ou bien à une finale de l’épreuve « Park » du Skateboard, à partir de 45€ (jusqu’à 130€).

Les premiers tours des épreuves de Tir à l’arc disputés sur l’Esplanade des Invalides seront proposés à des tarifs allant de 24€ à 100€ ; les finales de 50€ à 160€.

Le Stade Tour Eiffel, installation provisoire posée aux pieds de la dame de fer, accueillera les épreuves festives du Beach Volley, avec des billets proposés de 24€ à 120€ pour les premiers jours de compétitions, puis de 95€ à 390€ pour les finales.

Les billets pour le 4ème et dernier jour – toujours décisif – des compétitions de Golf, disputées sur les greens du Golf National à Saint-Quentin-en-Yvelines, seront accessibles à des prix compris entre 80€ et 150€.

Une session en début de tournoi pour les épreuves de Tennis à Roland-Garros sera proposée à des prix variant de 24€ à 120€ ; et de 120€ à 390€ pour une finale.

Une session de volleyball masculin en journée à l’Arena Paris Sud sera proposée à des prix compris entre 24€ et 120€.

Une session de Hockey au Stade Yves-du-Manoir pourra être vécue à partir de 24€ (et jusqu’à 70€).

Les quarts de finale de Handball à Lille seront proposés à partir de 45€, une finale entre 85€ et 260€.

Les quarts de finale de basketball masculin seront à vivre à partir de 80€ à l’Arena Bercy.

La finale du 100 mètres en athlétisme (Stade de France) et celle du 100m nage libre en natation (Paris La Défense Arena) figurent parmi les épreuves les plus prisées. Les prix varieront de 120€ à 950€. Les billets pour la finale du concours général féminin de Gymnastique, à l’Arena Bercy – là encore, une des épreuves les plus attendues des Jeux – seront disponibles à des tarifs échelonnés de 120€ à 660€.