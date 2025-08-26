Rugby – Toulouse en tête, Montauban en difficulté : voici les budgets des clubs de Top 14 pour la saison 2025-2026

C’est un sujet qui alimente régulièrement les conversations à chaque rentrée sportive : quels clubs disposent des plus gros budgets en Top 14 ? Sans surprise, Toulouse caracole en tête, pendant que Montauban ferme la marche avec un sérieux déficit de moyens pour la saison 2025-2026.

À deux semaines du coup d’envoi du Top 14, Rugbyrama a publié, ce mardi 26 août, le classement des budgets déclarés à la Ligue nationale de rugby (LNR) par les clubs de première division. Ces données confirment une tendance structurelle : les écarts se creusent entre les locomotives du championnat et les clubs plus modestes.

Toulouse loin devant, Montauban à la traine

En tête, le Stade toulousain écrase la concurrence avec un budget estimé à 56 millions d’euros, loin devant ses poursuivants. Le Lou Rugby suit avec 44,7 millions, puis le Stade Français, également au-delà des 40 millions. Des montants qui reflètent des modèles économiques solides, articulés autour des droits TV, de la billetterie, du sponsoring et des performances sportives.

À l’autre extrémité du classement, Montauban affiche un budget de 14,05 millions d’euros, malgré un effort conséquent cet été (+4 M€). La formation tarn-et-garonnaise dispose de ressources deux fois moindres que la majorité de ses concurrents. L’exemple de Vannes, relégué en 2024 malgré ses 19 millions d’euros, rappelle toutefois que l’équation financière ne garantit pas la survie sportive.

Budget en baisse pour l’ASM et le Racing

Deux clubs historiques enregistrent une baisse de budget cette saison : Clermont (-1 M€) et le Racing 92 (-1,5 M€). Du côté francilien, cette réduction s’inscrit dans un virage stratégique : moins de recrues prestigieuses et une gestion plus prudente.

Comme le souligne Rugbyrama, les comparaisons doivent néanmoins être nuancées. Tous les clubs ne construisent pas leur budget de la même manière : certains se limitent à l’activité sportive, quand d’autres intègrent des pôles annexes comme l’immobilier ou la restauration. De plus, certains modèles reposent sur une économie réelle, d’autres sur le soutien d’un mécène.

Dans un championnat toujours plus concurrentiel, la solidité financière reste un levier de performance. Mais la gestion, la stratégie et l’innovation commerciale seront, elles aussi, déterminantes.

Le classement de Rugbyrama en détail :

Stade toulousain : 55 837 000 euros (+ 6 millions par rapport à la saison dernière) Lou Rugby : 44 789 000 euros (inconnu la saison dernière) Stade français : 42 373 000 euros (inconnu la saison dernière) Rugby Club Toulonnais : 39 148 000 euros (inconnu la saison dernière) Union Bordeaux-Bègles : 39 138 000 euros (+ 9 millions par rapport à la saison dernière) Stade rochelais : 38 279 000 euros (+ 1 million par rapport à la saison dernière) ASM Clermont : 35 368 000 euros (- 1 million par rapport à la saison dernière) Montpellier Hérault Rugby : 31 980 000 euros (+ 3 millions par rapport à la saison dernière) Section paloise : 30 670 000 euros (+ 2 millions par rapport à la saison dernière) Aviron bayonnais : 30 516 000 euros (égal à la saison dernière) Castres olympique : 26 340 000 euros (+ 1 million par rapport à la saison dernière) Racing 92 : 25 808 000 euros (- 1,5 millions par rapport à la saison) Union sportive Arlequins perpignanais : 23 011 000 euros (égal à la saison dernière) Union Sportive Montalbanaise : 14 051 000 euros (+ 4 millions par rapport à la saison dernière)

À lire aussi : Le Stade Toulousain révèle son nouveau maillot domicile, en hommage à la génération dorée du club