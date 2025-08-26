Le pilote français Pierre Gasly (Alpine) tease cet été le lancement de sa propre boisson, Secret Stuff. Une nouvelle incursion dans la food qui s’inscrit dans la tendance des pilotes entrepreneurs en Formule 1.

Pierre Gasly s’apprête-t-il à faire son entrée dans l’univers très concurrentiel des boissons ? C’est ce que laisse penser une publication Instagram datée du 16 août, dans laquelle le pilote français dévoile une canette froissée, marquée du nom intriguant Secret Stuff. Le post renvoie vers un compte dédié et un site internet, encore mystérieux, mais déjà en ligne. Pour l’heure, aucune information n’a filtré sur la nature exacte du produit – boisson énergisante, sans alcool ou innovante ? Le mystère reste entier.

Ce lancement potentiel s’inscrit dans une tendance de fond chez les pilotes de Formule 1, qui explorent de plus en plus l’univers food & beverage pour étendre leur image de marque au-delà des circuits. Lewis Hamilton, figure de proue de cette dynamique, a récemment dévoilé une tequila sans alcool, en phase avec son engagement pour un mode de vie plus sain. De son côté, Charles Leclerc s’est lancé dans un tout autre segment avec sa marque de glaces artisanales, s’appuyant sur ses racines monégasques et une image plus « lifestyle ».

Nouvelle corde à son arc

L’initiative de Pierre Gasly, si elle se confirme, illustre une nouvelle fois la capacité des athlètes à devenir de véritables entrepreneurs. Portés par des communautés engagées sur les réseaux sociaux et une visibilité internationale, ils disposent d’un levier unique pour développer des marques personnelles dans des secteurs toujours plus variés.

Avec Secret Stuff, Pierre Gasly pourrait bien ajouter une nouvelle corde à son arc, et confirmer que le business en dehors des paddocks est devenu une piste de plus en plus stratégique pour les pilotes de F1.

