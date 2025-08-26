Pour le Grand Chelem new-yorkais, la marque au crocodile célèbre Novak Djokovic avec une veste unique et une collection capsule « The GOAT », transformant son palmarès en storytelling de marque à forte valeur symbolique.

À l’occasion de l’US Open, Lacoste rend un hommage très personnel à Novak Djokovic, son ambassadeur depuis 2017 et recordman absolu de titres en Grand Chelem (24). Avant son premier match face à l’Américain Learner Tien, le Serbe est apparu sur le court vêtu d’une veste conçue spécialement pour l’événement, alliant esthétisme, symbole et storytelling.

Sur le dos de cette pièce unique, quatre balles de tennis sont disposées en référence aux quatre tournois du Grand Chelem – l’Open d’Australie, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open – chacun représentant une part des 24 sacres de Novak Djokovic dans ces Majeurs. Les balles sont intégrées dans une composition graphique en forme de planisphère, accompagnée de l’inscription « Grand Slam Tournaments », pour souligner la dimension mondiale de ses exploits.

Alliance entre mode et performance

Cette création originale est signée Pelagia Kolotouros, directrice de la création chez Lacoste. À travers cette veste, la marque affirme son positionnement premium et met en valeur le palmarès historique de son ambassadeur, tout en illustrant l’alliance entre mode et performance, chère à son ADN.

En parallèle, Lacoste a lancé une collection capsule baptisée « The GOAT », où le fameux crocodile cède sa place à une chèvre stylisée en logo, clin d’œil au surnom « Greatest Of All Time ». Déclinée en édition limitée, cette gamme mise sur la rareté, le second degré et l’attachement des fans à Novak Djokovic.

From a to the .

Discover a collection that celebrates @DjokerNole: a one-of-a-kind player whose career is defined by passion, perseverance, and greatness. pic.twitter.com/QrOX0OjI6B — Lacoste (@Lacoste) August 22, 2025

En conclusion, une activation marketing inspirée, où chaque détail vestimentaire devient vecteur d’émotion, de récit et de fidélisation.

