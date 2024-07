Paris 2024 : La couverture inédite de France Télévisions pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques

Le vendredi 26 juillet prochain, France Télévisions va offrir une couverture exceptionnelle pour faire vivre cette journée de manière intense.

De 6h30 à 23h30 France 2, franceinfo (canal 27), france.tv et franceinfo.fr couvriront les coulisses de l’évènement qui se déroulera sur la Seine.

Les chaînes France 2 et franceinfo vont donc diffuser toutes les coulisses de cette journée historique jusqu’à la cérémonie d’ouverture sur la Seine où leurs équipes seront positionnées entre le pont d’Austerlitz et le pont d’Iéna. France Télévisions promet d’ailleurs « des contenus exclusifs et des points de vue uniques seront proposés pour une expérience inédite ».

Mais avant cela, France Télévisions s’installera au Trocadero, d’où elle diffusera ses différents programmes. De « grandes figures des Sports, de l’Information » et « des Programmes de France Télévisions » feront vivre cette journée aux téléspectateurs.

À partir de 6h30 sur Télématin, puis à 9h30 avec le relais de la flamme depuis Saint-Denis, et une émission baptisée « La France accueille le monde » à 11h30. Le journal de 13h pour la première fois depuis le Trocadéro sera présenté par Julian Bugier, avant d’enchaîner à 14h avec « le sprint final ».

À 17h30 débutera « l’avant-cérémonie d’ouverture » pour finalement rassembler Daphné Bürki, Laurent Delahousse et Alexandre Boyon depuis le Trocadéro à 19h30 pour la cérémonie d’ouverture.

Rappelons qu’Eurosport est également diffuseur officiel de ces JO en France.

