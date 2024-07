Sporeo lance la branche « licence et activation » dirigée par Benjamin Richez

Il y a quelques jours, la société spécialisée dans le merchandising Sporeo a officialisé la création d’une nouvelle branche « licence et activation » avec Benjamin Richez et l’agence Com’Over.

Avec « Sporeo Licence et Activation », l’ambition est de créer une agence dédiée à la valorisation des actifs de marques pour les détenteurs de droits que sont les clubs, les fédérations, les organisateurs d’évènements..

Passé par l’agence 3L et Troisième Ligne, Benjamin Richez devient le directeur général de la société Sporeo Licence et Activation. « C’est un vrai bonheur de créer cette structure avec deux poids lourds de l’industrie du sport business qui ont une dynamique forte avec qui je partage la même vision et une ambition commune. La valorisation des actifs de marques et les ressources qu’elles permettent sur les sujets merchandising, licensing, partenariat/activation restent encore sous exploitées. On veut contribuer à accompagner cette dynamique et devenir un véritable générateur d’opportunités pour les marques et les détenteurs de droits. » explique Benjamin Richez.

Récemment, l’agence a notamment initié la signature d’un contrat de licence entre la Ligue 1 et les éditions Marabout qui a donné naissance à un cahier de vacances. Un contrat a également été signé avec Hamelin.

Pour rappel, la société Sporeo a été lancée par Thibaut Houot et Mathieu Baillet en 2019. Quelques années plus tard, Com’Over est devenu actionnaire de la structure qui est notamment opérateur de boutiques Paris 2024.

