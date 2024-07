Paris 2024 : On visite une des laveries du village Olympique avec la marque Ariel

À travers le partenariat qui lie Procter & Gamble à Paris 2024, la marque Ariel est la lessive officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Il y a quelques semaines, Ariel nous a fait visiter ce qui est certainement l’une des salles les plus importantes du village olympique à Saint-Denis. Dans la laverie des sports collectifs, on nous explique que la marque utilisera environ 130 000 pods (capsules) lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour que les athlètes puissent s’entraîner et concourir avec un linge propre. Les capsules qui ne seront pas utilisées seront données à une association.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sport Buzz Business (@sportbuzzbusiness)

Partenaire des Jeux jusqu’aux olympiades de Los Angeles 2028, l’enseigne Procter & Gamble a choisi dans son portefeuille de marque Ariel pour assurer les quelque 60 000 lavages qui auront lieu à Paris. Dans l’une des 12 laveries du village olympique, on se prépare au lavage des presque 6 000 athlètes présent dans ce village. Et ici, on allie l’efficacité à l’éco-responsabilité puisque tous ces lavages se feront à travers un programme de moins d’une heure et à 30 degrés.

Concrètement comment ça marche pour un athlète ?

Il est aussi important pour Ariel de « montrer l’exemple à un moment qui compte » en choisissant le programme le moins polluant possible. Si certains peuvent être réticent à laver leurs affaires de sport à cette température, il est en réalité très efficace et la démonstration sur place nous le confirme. Une tache mélangeant sable et huile va totalement disparaître après un lavage d’environ 2 à 3 minutes dans une petite machine prévu pour le test.

Mais alors comment cela va se passer pendant les Jeux ? C’est très simple. L’athlète ou un membre de son équipe, viendra déposer 2 sacs de linge, l’un comportant le linge blanc, l’autre, le linge de couleur, en début de journée et pourra le récupérer le soir même ou le lendemain au plus tard. « Pas plus de 24h » nous explique-t-on chez Ariel. Un QR code individualisé sera attaché à chaque sac pour pouvoir tracer et éviter toute perte de linge pendant les Jeux.

Ça donnerait presque envie de faire une machine avec le sourire !

À lire aussi