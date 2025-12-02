Le quadruple champion olympique et septuple champion du monde Léon Marchand devient ambassadeur mondial de Speedo, scellant un partenariat majeur entre l’un des plus grands talents de la natation et la marque leader des maillots de bain de compétition. Une collaboration naturelle tant l’athlète entretient, depuis ses débuts, un lien fort avec Speedo, qu’il portait notamment lors de ses performances historiques aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Porté par une vision commune autour de la notion de progrès et de la capacité à transformer l’échec en moteur de performance, Léon Marchand contribuera activement au développement de futures innovations Speedo. L’athlète participera à la conception des maillots et équipements destinés à la prochaine génération, tout en jouant un rôle clé pour promouvoir la culture de la natation dans le monde.

Léon Marchand rejoint également la marque dans sa mission d’inspiration, en accompagnant les jeunes nageurs et en partageant une philosophie fondée sur l’équilibre, la confiance et l’acceptation de la remise en question. Ses exploits, dont quatre médailles d’or lors de Paris 2024 et un record du monde historique sur 200 m quatre nages, renforcent encore l’impact de ce partenariat.

Avec Los Angeles 2028 déjà en ligne de mire, l’alliance entre Speedo et Léon Marchand entend façonner l’avenir de la natation de compétition et insuffler un nouveau souffle à la discipline à l’échelle mondiale.