RATP Vertical Series, quand l’escalade s’invite au cœur du métro parisien

Pendant quatre jours, du 25 au 28 novembre, la RATP s’est lancée dans un défi totalement inédit : organiser un tournoi d’escalade en pleine station de métro. En partenariat avec la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME), un véritable espace sportif a été installé au sein du hall de la station Auber, mêlant grimpeurs de l’équipe de France et amateurs curieux de découvrir la discipline.

Grimper en plein milieu des transports ? Pendant quatre jours, la RATP, la FFME et le club du 8 Assure ont rendu l’expérience possible grâce aux RATP Vertical Series. Du 25 au 28 novembre 2025, la gare RER d’Auber (9ᵉ arrondissement) s’est transformée en mur d’escalade grandeur nature, attirant les voyageurs intrigués par ce spectacle insolite.

Après une journée de travail, les passagers ont pu tester un Kilterboard, mur d’escalade incliné et connecté installé pour l’occasion. Grâce à un parcours lumineux et interactif, chacun pouvait évaluer ses capacités, se défouler et s’initier à l’escalade en plein cœur du métro. L’installation a rencontré un large succès, attirant de nombreux curieux entre deux correspondances.

Le dernier jour, place au haut niveau avec une compétition de bloc inédite. Huit duos mixtes se sont affrontés en finale, dont quatre composés exclusivement de membres de l’équipe de France. Ils ont défié les quatre meilleures équipes issues des qualifications organisées dans l’après-midi. Pour dynamiser le spectacle, la finale s’est déroulée en format “Battle”, sans phase d’isolement, permettant au public de suivre chaque tentative en direct. « Pensé pour être aussi spectaculaire qu’innovant, ce format inédit en équipes mixtes valorise la coopération autant que la performance individuelle », explique l’organisation. Des juges officiels étaient présents pour encadrer ce rendez-vous singulier.

Démocratiser l’escalade dans un lieu du quotidien

Au terme d’une finale disputée, Manon Hily, triple championne de France de difficulté, et Younes Auber Masmoudi, double médaillé de bronze en Coupe d’Europe, se sont imposés et ont remporté une prime commune de 5 000 €. Avec 14 500 titres de transport qui y sont validés chaque jour selon la RATP, la gare d’Auber offrait un cadre idéal pour offrir une vitrine à un sport en plein essor.

L’escalade connaît en effet une popularité croissante. Devenue discipline olympique depuis les JO 2020, elle a séduit le public lors des Jeux de Paris 2024 et continue d’attirer de nouveaux adeptes. En 2024, la FFME recensait 120 000 licenciés, contre seulement 35 000 en 1998, selon Ouest-France. Une progression spectaculaire qui témoigne de l’engouement pour cette discipline complète et accessible.

Représenter son entreprise dans le métro

Arrivée 4ᵉ de la Battle aux côtés de Léo Avezou, Fanny Gibert portait elle aussi les couleurs de l’équipe de France. Athlète de haut niveau du dispositif interne de la RATP, elle a contribué à l’organisation de l’évènement. « Les réactions ont été très positives : tout le monde est ravi d’être là, même un peu surpris. “Grimper dans une station, c’est assez fou !”. Les gens étaient emballés. Tout le monde s’interrogeait au départ, car le format était inédit, mais l’ambiance était excellente et les échanges avec les athlètes se sont très bien passés », s’est-elle réjouit à la fin de la compétition.

« C’est évidemment un atout supplémentaire de le montrer aux voyageurs du métro parisien : ça touche tout le monde, et j’espère que ces personnes pourront essayer. Cette opportunité de voir l’escalade et de s’y initier, même brièvement, est précieuse », Fanny Gibert.

En transformant une station de métro en espace sportif, la RATP a réussi à surprendre et rapprocher le grand public d’une discipline en plein essor. Une initiative qui pourrait bien ouvrir la voie à d’autres événements urbains innovants au cœur du réseau.