Le journal L’Equipe propose un dossier sur le salaire des joueurs de Ligue 1 (2021-2022), Neymar devant Messi et Mbappé

Aujourd’hui, le journal L’Equipe présente un numéro spécial dédié aux salaires des joueurs de la Ligue 1 Uber Eats 2021-2022.

Le joueur du Paris Saint-Germain Neymar JR serait le joueur le mieux payé cette saison devant Lionel Messi avec un salaire brut mensuel estimé à 4 millions d’euros.

Dans le TOP 20, le PSG est évidemment le club le plus représenté avec 18 joueurs. Hors club de la capitale, le joueur le mieux payé du championnat est Wissam Ben Yedder (AS Monaco) avec un salaire brut mensuel estimé à 650 000€.

Pour la 6ème saison consécutive, les journalistes de L’Equipe proposent un dossier d’une vingtaine de pages s’intéressant aux salaires des joueurs et entraîneurs des 20 clubs de Ligue 1. Pour la première fois, le quotidien propose également un aperçu des salaires des joueuses de la D1 Arkema.

Côté promotion, L’Equipe a décidé de décliner 20 Unes différentes.

Les salaires de la Ligue 1, club par club 📰 Pour l’occasion, vingt unes ont été éditées ce mardi 22 mars 2022 pour les vingt clubs de l’élite. Disponible en kiosque et sur le site : https://t.co/b2gHqRYrqU pic.twitter.com/QRIPRRk2vO — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 22, 2022

Concernant la méthodologie, L’Equipe rappelle que tous les chiffres donnés sont des estimations. « Celles-ci correspondent au salaire brut mensuel et n’intègrent donc pas les primes. Pour avoir une idée du salaire mensuel net, il faut multiplier le montant brut par 0,77. Pour obtenir une estimation du salaire net d’impôt (pour un célibataire sans enfant), il faut multiplier le salaire net par 0,55. »

Ainsi selon les estimations de L’Equipe, le Paris Saint-Germain pèserait à lui seul 37% de la masse salariale de la Ligue 1 Uber Eats avec 45 joueurs. Le salaire moyen d’un joueur de Ligue 1 cette saison serait de 100 000€ et de 67 000€ sans prendre en compte le PSG. Pour le quotidien sportif, le salaire médian est lui de 40 000€.

Top 30 des salaires mensuels bruts des joueurs de Ligue 1 (2021-2022) – L’Equipe

1. Neymar (PSG) 4 083 000 €

2. L. Messi (PSG) 3 375 000 €

3. K. Mbappé (PSG) 2 200 000 €

4. Marquinhos (PSG) 1 200 000 €

– M. Verratti (PSG) 1 200 000 €

6. A. Hakimi (PSG) 1 083 000 €

7. K. Navas (PSG) 1 000 000 €

8. A. Di Maria (PSG) 950 000 €

9. G. Wijnaldum (PSG) 916 000 €

– G. Donnarumma (PSG) 916 000 €

11. M. Icardi (PSG) 800 000 €

12. S. Ramos (PSG) 791 600 €

13. L. Paredes (PSG) 750 000 €

14. J. Bernat (PSG) 730 000 €

15. W. Ben Yedder (AS Monaco) 650 000 €

– A. Herrera (PSG) 650 000 €

17. P. Kimpembe (PSG) 640 000 €

18. C. Fabregas (AS Monaco) 600 000 €

19. J. Draxler (PSG) 562 000 €

20. L. Kurzawa (PSG) 500 000 €

– I. Gueye (PSG) 500 000 €

22. A. Diallo (PSG) 450 000 €

23. T. Kehrer (PSG) 410 000 €

24. C. Bakambu (OM) 400 000 €

A. Milik (OM) 400 000 €

A. Nübel (AS Monaco) 400 000 €

27. T. Ndombele (OL) 350 000 €

-J. Boateng (OL) 350 000 €

– D. Payet (OM) 350 000 €

30. R. Sanches (Lille) 338 000 €

A lire également