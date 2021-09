Les joueurs de football les mieux payés pour 2021-2022 selon Forbes (salaires + sponsoring)

Cette semaine, le média américain Forbes a dévoilé son classement des joueurs de football les mieux payés pour la saison 2021-2022.

En prenant en compte les salaires-bonus estimés avant impôts ainsi que les revenus sponsoring, Forbes classe Cristiano Ronaldo à la première place avec un total de 125 millions de dollars.

Dans le détail, le salaire du portugais qui est de retour à Manchester United est estimé à 70 millions de dollars. Ses revenus sponsoring sont évalués à 55 millions de dollars grâce à ses contrats avec des marques comme Nike, Herbalife, Clear, LiveScore, Therabody,…

Le podium de Forbes est complété par Lionel Messi, nouvelle recrue du PSG, avec un total estimé à 110 millions de dollars (75M$ en salaires/bonus et 35M$ en sponsoring) et Neymar JR avec 95M$.

Au total, Forbes estime que les 10 joueurs les mieux payés devraient cumuler cette saison un total de 585 millions de dollars avant-impôts avec les salaires-bonus versés par les clubs et les revenus sponsoring.

Dans ce TOP 10, le club le plus représenté est le Paris Saint-Germain avec 3 joueurs. Aucun joueur de Manchester City ne figure dans ce classement.

The world’s Highest-paid soccer players 2021 (Forbes)

1/ Cristiano Ronaldo / Manchester United : 125M$ (70M$ salaires et 55M$ sponsoring)

2/ Lionel Messi / PSG : 110M$ (75M$ salaires et 35M$ sponsoring)

3/ Neymar JR / PSG : 95M$ (75M$ salaires et 20M$ sponsoring)

4/ Kylian Mbappé / PSG : 43M$ (28M$ salaires et 15M$ sponsoring)

5/ Mohamed Salah / Liverpool : 41M$ (25M$ salaires et 16M$ sponsoring)

6/ Robert Lewandowski / Bayern Munich : 35M$ (27M$ salaires et 8M$ sponsoring)

7/ Andres Iniesta / Vissel Kobe : 35M$ (31M$ salaires et 4M$ sponsoring)

8/ Paul Pogba / Manchester United : 34M$ (27M$ salaires et 7M$ sponsoring)

9/ Gareth Bale / Real Madrid : 32M$ (26M$ salaires et 6M$ sponsoring)

10/ Eden Hazard / Real Madrid : 29M$ (26M$ salaires et 3M$ sponsoring)