NBA – Des salaires en Bitcoin pour les Sacramento Kings ?

Alors que les cryptomonnaies et notamment le Bitcoin sont en train de devenir presque « mainstream », le monde du sport professionnel est lui aussi à l’écoute de son utilisation. Dernier exemple en date avec la possibilité de voir les sportifs de haut niveau se faire payer une partie de leur salaire en Bitcoin.

Comme l’a rapporté Forbes en début de semaine s’appuyant sur le site coindesk.com, la franchise NBA des Sacramento Kings pourrait bien devenir la première équipe professionnelle à proposer des salaires en Bitcoin, en option, aux joueurs et au staff.

Le propriétaire des Kings, Vivek Ranadivé, aurait ainsi fait cette annonce lors d’un échange audio sur l’application Clubhouse lundi. « Je vais annoncer dans les prochains jours la possibilité pour l’organisation des Kings de se faire payer leur salaire en bitcoin, autant qu’il le souhaite, y compris les joueurs. » Une information qu’a confirmé CoinDesk auprès de certains participants à l’échange audio.

BREAKING: Chairman of the Sacramento Kings:

"I'm going to announce in the next few days that I'm going to offer everyone in the Kings organization, they can get paid as much of their salary in #bitcoin as they want, including the players." – @vivek@SacramentoKings

— Neil Jacobs (@NeilJacobs) April 5, 2021