La FIFA lance le programme de recrutement des Volontaires de la Coupe du Monde Qatar 2022

A 8 mois du début de la Coupe du Monde de Football 2022 organisée au Qatar, le comité d’organisation lance aujourd’hui son programme de recrutement des volontaires.

Comme pour chaque évènement sportif, le bénévolat « vient à la rescousse » des finances des organisateurs. Le débat restera éternel, faut-il imposer du salariat aux géants du sport business et faire diminuer la part de bénévoles sur des évènements comme une Coupe du Monde organisée par la FIFA, institution qui génère des milliards d’euros ? Sur le cycle 2019-2022 (4 ans), la FIFA visait il y a un an un chiffre d’affaires de 6,44 milliards de dollars.

En attendant, le bénévolat lors d’un évènement sportif offre évidemment de nombreux points positifs aux participants qui peuvent vivre une expérience de vie unique, enrichir leurs compétences et développer leur réseau.

20 000 Volontaires attendus

Pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, les organisateurs tablent sur un total de 20 000 volontaires qui seront affectés dans 45 domaines d’activités sur les sites comme les stades, les sites d’entrainements, l’aéroport, les fan zones, les hôtels et les centres de transports.

Les personnes retenues se verront remettre une tenue adidas et les repas et les transports publics seront offerts. Précisons en revanche que le logement sur place ainsi que le transport (avion si vous n’habitez pas la région) ne sont pas offerts et ces dépenses seront à la charge du bénévole.

Pour postuler, les candidats doivent avoir 18 ans au 1er octobre 2022 et parler anglais. L’organisation précise que « l’arabe est un plus ». Certaines missions débuteront dès le 1er octobre alors que la compétition se déroule du 21 novembre au 18 décembre.

Pour célébrer le lancement de ce programme des volontaires accessible ici, un évènement dédié est organisé aujourd’hui à Doha à l’amphithéâtre du village de Katara.

