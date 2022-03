Jeux Olympiques de Paris 2024 : le prix des billets et les dates de vente

Lundi, le Conseil d’administration de Paris 2024 a adopté le cadre général du programme de billetterie de Paris 2024.

En attendant la validation du Comité International Olympique (CIO) et du Comité International Paralympique (IPC) d’ici l’été 2022, Paris 2024 dévoile les premières informations concernant l’offres billetterie (ticketing). Comment acheter vos billets pour les JO ? Quand les acheter ? A quel prix ?

Plus de 13M de billets

Pour les JO de Paris 2024 et les Paralympiques, l’organisation prévoit un total de près de 13,4 millions de billets. Dans le détail, près de 10 millions de places concernent les Jeux Olympiques et près de 3,4 millions les Jeux Paralympiques.

Sur les 13,4 millions de billets, 80% seront destinés à la vente pour le grand public. Les autres 20% sont prévus pour les parties-prenantes de Paris 2024 (collectivités et Etat, partenaires mondiaux et nationaux, diffuseurs officiels, mouvement sportif…) et les hospitalités VIP qui seront vendues par On Location, fournisseur officiel des hospitalités de Paris 2024.

Pour rappel, le Comité d’Organisation (COJO) table sur des recettes billetterie de l’ordre de 1,165 milliard d’euros incluant les hospitalités, soit environ 1/3 des revenus visés par Paris 2024 (3,9 milliards € de budget).

24€, le prix du billet le moins cher pour les JO de Paris 2024

Dans la philosophie, Paris 2024 souhaite proposer de nombreux billets à des tarifs accessibles, « pour des Jeux populaires, fédérateurs, ouverts à tous ».

Pour les Jeux Olympiques, Paris 2024 promet que la moitié des billets pour le grand public sera disponible à 50€ et moins. Le prix le plus bas pour acheter un ticket sera fixé à 24 euros avec 1 million de billets à ce tarif. Pour les paralympiques, près de la moitié des billets grand public sera vendue à 25€ et moins, avec un prix de départ à 15€.

Les places les plus prisées et donc les plus élevées pourraient bien évidemment concerner la cérémonie d’ouverture organisée sur la Seine (les places payantes seront situées sur les quais bas et sur certains ponts) ainsi que certaines épreuves reines comme la finale du 100m masculin.

Où et quand acheter son billet ?

Pour assister aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le grand public aura le choix entre l’achat de packs pour assister à plusieurs compétitions ou l’achat de billets à l’unité.

Des billets qui seront mis en vente sur une seule et unique plateforme. Une billetterie en ligne qui sera accessible après tirage au sort dans le but de donner à chacun sa chance de décrocher le précieux sésame, en France comme à l’international.

Dans le détail, le processus de vente est découpé en plusieurs phases. Les inscriptions au tirage au sort débuteront à la fin de l’année 2022. En février 2023, les ventes des packs de billets débuteront. En mai 2023, ce sera l’ouverture de la vente de billets à l’unité à l’issue du 2e tirage au sort. Fin 2023, les derniers billets disponibles seront mis en vente.

Carte des sites de compétition

