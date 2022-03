Nike fait la promotion du « Air Max Day 2022 » sur un écran publicitaire 3D à Tokyo (Japon)

Dans quelques jours, Nike organise son « Air Max Day », une journée dédiée à son célèbre modèle de sneakers.

Depuis 2014, Nike crée l’évènement tous les 26 mars avec la sortie de plusieurs modèles d’Air Max en édition limitée.

Au Japon, la marque au swoosh a semble-t-il commencé la promotion de cet « Air Max Day » avec un dispositif promotionnel vidéo impactant à Tokyo (3D digital billboard).

The best anamorphic board I’ve seen yet. @Nike pic.twitter.com/W0HW558JKe

— . (@clayton_phillip) March 21, 2022