Salaires XXL, sponsoring en explosion et nouveaux équilibres entre disciplines : le classement Sportico 2025 confirme la domination économique de Cristiano Ronaldo et illustre les mutations profondes du sport business mondial.

Pour la troisième année consécutive, Cristiano Ronaldo trône au sommet du classement des sportifs les mieux rémunérés au monde, établi par Sportico. En 2025, la star portugaise totalise 260 millions de dollars de revenus, un chiffre hors normes qui reflète autant son contrat saoudien que sa puissance commerciale intacte. Sur ce total, 200 M$ proviennent de son salaire à Al-Nassr, tandis que 60 M$ sont issus du sponsoring, des partenariats et de ses activités hors terrain. Une part commerciale en nette hausse, preuve que CR7 reste une marque mondiale à part entière.

Canelo Álvarez derrière CR7

Derrière lui, le boxeur mexicain Canelo Álvarez occupe la deuxième place avec 137 M$, essentiellement générés par ses combats. Le podium est complété par Lionel Messi, crédité de 130 M$. Désormais joueur de l’Inter Miami, l’Argentin s’appuie davantage sur ses revenus commerciaux que sur son salaire, confirmant l’attractivité intacte de son image à l’échelle mondiale.

💰 World’s highest-paid athletes (by total annual earnings) 1.🇵🇹 Cristiano Ronaldo — $260M ⚽

2.🇲🇽 Canelo Alvarez — $137M 🥊

3.🇦🇷 Lionel Messi — $130M ⚽

4.🇺🇸 Juan Soto — $129.2M ⚾

5.🇺🇸 LeBron James — $128.7M 🏀

6.🇫🇷 Karim Benzema — $115M ⚽

7.🇺🇸 Stephen Curry — $105.4M 🏀

8.🇯🇵… pic.twitter.com/wCW9zeUZzj — Cata Paul 🃏‍‍‍ (@CataPaul2) January 16, 2026

Le reste du top 10 illustre la domination des ligues nord-américaines dans l’économie du sport. La NBA place plusieurs de ses icônes parmi les plus gros revenus, à commencer par LeBron James (128,7 M$), dont la longévité sportive s’accompagne d’un empire marketing hors normes.

Stephen Curry et Kevin Durant confirment eux aussi la capacité du basket à générer des contrats publicitaires massifs. En baseball, Juan Soto et surtout Shohei Ohtani incarnent une nouvelle génération de superstars mondiales. Ohtani se distingue une nouvelle fois par un fait rare : plus de 100 M$ de revenus hors salaire, un record dans le sport professionnel.

Deux Français dans le top 15

Côté français, Karim Benzema se classe 6e mondial avec 115 M$, porté par son contrat à Al-Ittihad. Kylian Mbappé, lui, sort du top 10 et pointe à la 12e place avec 95 M$, conséquence d’une baisse de salaire malgré une base de sponsoring toujours solide. Enfin, Rudy Gobert ferme la liste des Français présents dans le top 100.

Au total, 11 sportifs dépassent la barre symbolique des 100 millions de dollars en 2025. Football, basket, boxe, baseball, golf ou Formule 1 : le classement Sportico met en lumière un sport business de plus en plus polarisé, où l’image, les marchés émergents et les revenus commerciaux pèsent désormais autant que la performance sportive.

