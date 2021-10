Le palmarès des SPORTEL Awards 2021

Hier soir, la Cérémonie des SPORTEL Awards organisée à Monaco dans la Salle Prince Pierre du Grimaldi Forum a récompensé les plus belles séquences de sport et le meilleur ouvrage sportif de l’année.

Le Jury, présidé par la championne du monde d’athlétisme Muriel Hurtis, et composé de Samir Aït Saïd, Jacques Cardoze, Ciryl Gane, Julie Gautier, Astrid Guyart, S.E. Mme Yvette Lambin-Berti et Allison Pineau, a dû départager les nombreuses œuvres en compétition.

Lors de la Cérémonie, de nombreux champions se sont succédés sur scène pour décerner les Podiums d’Or Georges Bertellotti aux lauréats de cette édition 2021.

Prix du Ralenti : Romain Grosjean’s Escape – Bahrain 2020

Prix de la Découverte : Toujours se relever

Prix de l’Innovation : LaLiga: use of cinematic cameras in live broadcast

Prix de la Promotion d’un Programme : Formula Dreams (Promo)

Prix de la Publicité Christian Blachas : The journey

Prix du Jury : Faut qu’on parle

Prix du Documentaire Peace and Sport : Luchadoras

Prix du livre Renaud de Laborderie : Le plus grand livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk)