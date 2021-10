EA SPORTS partenaire de l’Olympique Lyonnais jusqu’au moins 2024

Aujourd’hui, l’Olympique Lyonnais a officialisé le renouvellement de son partenariat avec EA SPORTS, l’éditeur du jeu vidéo FIFA, pour 3 saisons jusqu’en 2024.

Partenaire du club rhodanien depuis 2005, EA SPORTS est un sponsor fidèle, certainement motivé par la proximité géographique des deux entités, le siège de EA France se trouvant à Lyon.

Signé par l’entremise de l’agence Sportfive, ce nouveau contrat devrait notamment permettre aux supporters de l’OL de retrouver davantage d’éléments officiels du club dans le jeu. « Les deux partenaires travailleront conjointement sur la mise en place d’opérations spéciales avec les joueurs professionnels Lyonnais et sur la création de contenus exclusifs pour les réseaux sociaux afin d’activer le partenariat et créer des synergies entre les fans du club et ceux de la franchise FIFA » ajoute le communiqué.

« Nous sommes ravis de renouveler notre partenariat aujourd’hui avec l’Olympique Lyonnais, un club de football doté d’une riche histoire aussi bien en France qu’en Europe. A travers les années, nous sommes parvenus à créer une relation forte et le renouvellement du partenariat va nous permettre d’apporter encore davantage de réalisme et d’authenticité au jeu. » ajoute Antoine Cohet, Head of EA SPORTS, Southern Europe chez EA.