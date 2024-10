Gérard Leclerc nouveau président d’Intersport France et Belgique en remplacement de Jacky Rihouet

Dans l’entreprise depuis 1990, Gérard Leclerc succède à Jacky Rihouet à la tête d’Intersport France & Belgique.

À 61 ans, Gérard Leclerc a été élu « à l’unanimité pour un mandat de six ans » en tant que président directeur général d’Intersport France & Belgique. Arrivé comme directeur du magasin Intersport d’Albertville en 1990, Gérard Leclerc dirige aujourd’hui 23 magasins de la marque et 4 Blackstore.

Depuis 2021, il était le vice-président d’Intersport France et « a joué un rôle clé dans la définition des orientations stratégiques du groupe ces dernières années » explique la marque. Pour rappel, Intersport a réalisé un chiffre d’affaires en France de 3,65 milliards d’euros en 2023, et compte plus de 900 points de vente et plus de 20 000 collaborateurs.

« Je suis très honoré de ce nouveau rôle de Président Directeur Général d’Intersport France et Belgique, et profondément reconnaissant de la confiance que m’ont accordée les membres de notre coopérative. C’est avec une grande fierté et un fort sens des responsabilités que j’accepte cette mission. Cette présidence est aussi une histoire de famille et de cœur. En effet, mon père, qui a lui-même été Président de cette coopérative, m’a transmis dès mon plus jeune âge l’importance des valeurs coopératives, du travail collectif, et du partage des succès » explique Gérard Leclerc, dans un communiqué.

À lire aussi