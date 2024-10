Montréal dévoile sa nouvelle franchise de football féminin baptisée « Roses » qui évoluera en Northern Super League

En 2025, le Canada aura sa propre ligue professionnelle de football féminin avec le lancement de la « Super Ligue du Nord » (Northern Super League – NSL).

Pour la première saison, 6 clubs prendront part à cette compétition dont une nouvelle équipe basée à Montréal.

Pour la franchise québécoise, les dirigeants et co-fondateurs Isabèle Chevalier et Jean-François Crevier ont dévoilé ce mardi le nom et l’identité visuelle de l’équipe. Ce sera les Roses de Montréal. Dans le logo, on retrouve l’abréviation MTL ainsi que le FC. Une équipe qui mise sur le rouge et le bleu pour ses principales couleurs, « le symbole de notre héritage culturel diversifié partagé entre le Québec et le Canada ».

En France, l’entrepreneuse Isabèle Chevalier est notamment connue pour avoir participé à l’émission de M6 « Qui veut être mon associé ».

« Nous avons entamé cette démarche il y a près d’un an avec nos agences créatives Cossette et GRDN, et une vision claire : devenir l’équipe de tous les Montréalais.es. Au cours de la dernière année, de nombreuses entrevues ont été menées avec des personnes de divers horizons, bien au-delà des amateurs de soccer, afin de recueillir une perspective globale et éclairée.» expliquent Isabèle Chevalier et Jean-François Crevier, cofondateurs des Roses de Montréal.

Pour accompagner la création de cette nouvelle équipe et faire monter le business, Isabèle Chevalier et Jean-François Crevier se sont entourés d’autres investisseurs comme l’ancien sprinter Bruny Surin et l’ancien footballeur Patrice Bernier. D’autres investisseurs comme Sylvie Bovet, Eddy Jr Savoie, Mark Pathy, Coralie Beauchamp, LCI Éducation, Josée Perreault, Malek Chamoun, Christiane Germain, Caitlin Rose, Julie du Page, Isabelle Éthier et Maxime Crépeau ont également rejoint le Rose MTL FC.

Parmi les premiers partenaires des Roses de Montréal, on retrouve Fasken, METRO et Collège LaSalle – Membre de LCI Éducation. Le Directeur des Partenariats des Roses de Montréal sera Baptiste Robert qui a notamment été Directeur des Partenariats de l’équipe de football américain des Alouettes de Montréal évoluant en CFL.

Annie Larouche a été nommée Présidente des Roses et la Directrice sportive est Marinette Pichon, ancienne internationale française.

Après le CF Montréal en MLS, l’offre football va donc s’élargir dans la ville canadienne qui vibre surtout au rythme des Canadiens de Montréal (NHL).

NSL – Une nouvelle ligue à 6 équipes

Outre l’équipe des Roses de Montréal, la Northern Super League (NSL) ou « Super Ligue du Nord » en version francophone regroupera des équipes de Calgary, Halifax, Ottawa, Toronto et Vancouver.

La ligue fondée par Diana Matheson, a nommé cet été Christina Litz au poste de Présidente. Pour le moment, des accords de diffusion ont été signés avec Bell Média et CBC/Radio-Canada.

Les partenaires fondateurs de la NSL sont la Canadian Tire, DoorDash, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (Banque CIBC) et Air Canada.

Une ligue canadienne qui souhaite donc s’inscrire durablement dans le paysage du football professionnel féminin de clubs à côté de la NWSL (USA) ou encore de l’Arkema Première Ligue en France.

