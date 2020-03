Le Paris Saint-Germain lance sa campagne d’abonnement pour la saison 2020-2021 (offres et tarifs)

Aujourd’hui, le Paris Saint-Germain a lancé sa campagne d’abonnement pour la saison 2020-2021. Le club parisien ouvre des listes d’attente pour celles et ceux qui souhaitent s’abonner au Parc des Princes.

Comme pour la saison 19-20, le PSG propose 3 offres d’abonnement pour le grand public avec « Le Virage, « Tribune » et « Club Premier ». Des abonnements qui permettent d’assister à tous les matchs de Ligue 1, des coupes nationales et de tous les matchs d’UEFA Champions League au Parc des Princes.

« Il est possible de s’inscrire à plusieurs listes d’attente pour optimiser ses chances et effectuer son choix plus tard. Chaque supporter inscrit sur liste d’attente sera contacté en temps voulu pour être averti des disponibilités sur les abonnements » précise le club sur la plateforme dédiée.

L’offre « le Virage » propose un prix fixe de 490€, tribune basse ou haute du virage Auteuil. L’offre « Tribune » offre un prix d’abonnement qui débute à partir de 555 euros. Les sièges concernés sont en tribune latérale haute, du côté de la tribune Boulogne ou en ¼ de virages. Enfin, l’offre « Club Premier » débute à 1260 euros et concerne les tribunes latérales basses et intermédiaires.

Une prime d’assiduité pour les supporters en tribune Auteuil

Lors de la saison 2020-2021, les abonnés en Virage Auteuil seront une nouvelle fois éligibles à une « prime d’assiduité ». En fonction de leur ponctualité et de leur assiduité, les supporters pourront bénéficier d’une réduction allant de 5% à 10% sur le prix du réabonnement pour 2021-2022. En cas d’indisponibilité, les abonnés de l’offre « Le Virage » peuvent prêter jusqu’à 10 fois leur place ou la revendre jusqu’à 10 fois également sur la plateforme de revente du club.

Pour accompagner le lancement de sa campagne d’abonnement 20-21, le PSG met logiquement en avant les stars de la saison actuelle que sont Mbappé, Neymar, Icardi ou encore Di Maria.

Pour les abonnés, le PSG lance l’application « Mon Abo » qui permet d’accéder à de nombreuses fonctionnalités et services, notamment ceux permettant de prêter, revendre une place et même la donner.