Euro 2020 – Volkswagen distribuera des maillots connectés aux Fans pour louer des trottinettes électriques

Sponsor de l’UEFA Euro 2020, Volkswagen va proposer aux fans qui feront les déplacements pour suivre leurs équipes des offres de mobilités de partenaires externes comme des trottinettes et vélos.

Partenaire mobilité officielle de l’Euro 2020 qui se dispute pour la première fois dans 12 pays, Volkswagen va offrir des maillots équipés d’un QR Code. Un sésame qui permettra aux fans d’accéder à une plateforme proposant des tarifs réduits pour louer des trottinettes électriques ou des vélos en libre-service.

« Dans notre vision, en matière de mobilité, c’est Volkswagen qui devrait venir en premier à l’esprit des fans de football » précise Jochen Sengpiehl, Directeur Marketing de la marque Volkswagen Véhicules Particuliers, dans un communiqué. « Nous ne voulons pas juste être perçu comme un constructeur automobile. Pendant l’EURO 2020, nous souhaitons mettre l’accent sur notre transformation en tant que fournisseur de services de mobilité. Pour nous, le concept de mobilité holistique du futur inclura des moyens de transport alternatifs, et à cet égard, le championnat d’Europe 2020 n’est que le début ».

Pour obtenir un maillot Volkswagen, les supporters devront s’enregistrer au stand Volkswagen des Fan Zone. Un e-mail leur sera envoyé dès qu’ils pourront récupérer leur tenue. Une activation qui sera disponible pour l’ensemble des rencontres à l’exception de celles disputées à Bakou.

Sur les maillots, le logo de la compétition UEFA EURO 2020 et le logo de Volkswagen seront placés sur les manches. Sur le devant, un écusson mettra en lumière un célèbre pont de la ville concernée. « Parmi ces ponts, on retrouve le pont des Wittelsbach de Munich, le pont Saint-Ange de Rome et le Tower Bridge de Londres. Les ponts symbolisent les liens d’exception qui unissent les lieux où les matchs seront joués. Le tournoi, qui se déroulera dans différentes villes à travers toute l’Europe, a pour but d’aller au-delà des frontières et de créer des ponts (au sens figuré du terme) entre les nations » ajoute le communiqué.