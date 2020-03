Las Vegas Lights FC, ce club de football « divertissant » qui arborera 17 maillots différents à domicile

Aux Etats-Unis, l’équipe du Las Vegas Lights FC évoluant en United Soccer League (USL) a la réputation d’être un club surprenant et innovant en terme de Fan Experience (voir en bas d’article).

Sa dernière initiative va bousculer les plus conservateurs d’entre vous qui placent le maillot comme LE symbole d’appartenance ultime à un club…

Désigné par Sports Illustrated comme “The Most Interesting Team in the World”, Las Vegas Lights se fait remarquer cette semaine en marge de la reprise du championnat (équivalent de la seconde division derrière la MLS) prévue ce week end.

En début de semaine, le Lights FC a annoncé que les joueurs porteront un maillot différent pour chaque match à domicile de la saison régulière. Une première pour une équipe de sport professionnel relaté notamment par le site Footy Headlines.

Au total, Las Vegas Lights FC portera donc 17 maillots différents conçus par l’équipementier BLK pour ses 17 matchs à domicile de saison régulière d’USL. Pour accompagner cette initiative, le club propose d’offrir le premier maillot aux abonnés.

En fin d’année, le Lights FC avait lancé un appel aux fans pour dessiner les maillots 2020. Face aux nombres de propositions reçues, le club a décidé de proposer un maillot différent par match disputé à domicile. « Nous ne faisons pas dans l’ennui » commente le propriétaire du club Brett Lashbrook, un brin provocateur. « Les fans de sport le savent, il y a tellement de maillots au look ennuyeux dans tous les sports, mais pas chez nous ! Si vous n’aimez pas l’un de nos 17 maillots, vous pouvez toujours nous soumettre vos idées ».

Dessiné par un étudiant, le premier des 17 maillots différents portés à domicile met en avant les confettis, rituel au stade après chaque but du club, et les fans qui participent directement à l’expérience matchday offerte par le Lights FC.

Sur la face avant des maillots, on retrouve Zappos.com, site ecommerce filiale d’Amazon et basé à Las Vegas.

Dans son appel aux fans pour dessiner les maillots 2020, le club a imposé comme seule contrainte, évidente, d’intégrer les couleurs de l’équipe, à savoir le bleu, le jaune, le rose et le noir.

Le divertissement au coeur du projet !

Si l’initiative d’un maillot différent par match aura de quoi dérouter la plupart des fans de football, sachez que le club qui débute sa 3ème saison en USL s’est construit son image de marque en plaçant la Fan Experience, le Fan Engagement et l’Entertainment au coeur de son projet global.

Chaque match du Lights FC est ainsi un évènement à part entière avec des thématiques spécifiques et des animations plus ou moins loufoques comme un lâché de billets depuis un hélicoptère (voir plus bas) ou les performances de la mascotte « Cash the Soccer Rocker ».

Pour mettre au point ses prochaines activations, le club n’hésite pas à impliquer sa communauté (crowdsourcing) en leur demandant d’envoyer leurs idées et suggestions via un formulaire en ligne.

Comme aime s’en vanter le club « Ce qui se passe à Las Vegas… se passe uniquement ici ! » (What Happens Here … ONLY HAPPENS HERE !).

Cashdrop – Lâché de billets

Lors de sa première saison d’USL en 2018, le club a envoyé 5 000$ en billets au dessus de son stade depuis un hélicoptère. 200 fans ont pu se partager le pactole.

En 2019, le club a augmenté la dotation à 10 000 dollars !

Record du plus gros « Water Balloon Fight » à une mi-temps

Lights FC Pitch-Side Pool Party