Plus de 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour l’UEFA sur le cycle 2016-2020

A l’occasion du 44ème Congrès ordinaire de l’UEFA organisé cette semaine à Amsterdam, l’instance dirigeante du football européen a confirmé ses bonnes performances économiques.

Sur le cycle 2016-2020 (4 ans) en cours, l’UEFA table sur plus 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires. En se basant sur les revenus des saisons passées (voir plus bas), l’UEFA pourrait donc augmenter d’un milliard d’euros ses recettes entre la saison 2015-2016 et 2019-2020, comparable car incluant les revenus des Euros 2016 et 2020.

« Notre succès se mesure-t-il seulement à l’aune de notre réussite commerciale ? Une organisation telle que l’UEFA […] doit-elle savoir prendre des décisions courageuses qui ne sont pas toujours guidées par des intérêts financiers ? Poursuivre un but plutôt que le profit. C’est la clé » a notamment déclaré Aleksander Čeferin, le président de l’UEFA. « Le football n’est pas un business comme les autres. Il a une histoire, des traditions et une structure à respecter. […] Ce sont justement nos principes, notre histoire, nos traditions et notre structure qui expliquent notre succès actuel.[…] Ce sont [eux] qui ont permis au football de devancer les autres sports et au football européen de devancer le reste du monde. Les remettre en cause reviendrait à signer l’arrêt de mort de notre sport. »

Evolution des revenus de l’UEFA depuis 2013 (en euros)

2013/2014 : 1,73 milliard

2014/2015 : 2,099 milliards

2015/2016 : 4,579 milliards (dont un peu plus de 2 milliards avec l’Euro 2016)

2016/2017 : 2,835 milliards

2017/2018 : 2,789 milliards

2018/2019 : 3,857 milliards

2019-2020 : Hypothèse de 5,5 milliards ?

Les droits TV « tout-puissant », plus de 85% des revenus de l’UEFA en 2018-2019

Les revenus générés par l’UEFA sont issus des compétitions de clubs (Champions League, Europa League,…) ainsi que des compétitions nationales comme l’Euro ou la Nations League lancée en 2018.

Dans le détail, les droits TV sont la principale source de revenus de l’UEFA. Lors de la saison 2018-2019, sur les 3,857 milliards d’euros de recettes totales de l’instance, 85,8% provenaient des droits de retransmissions (3,309 milliards), 12,4% du marketing – sponsoring (478M€), 1,3% du ticketing et hospitalités (50,3M€) et 0,5% d’autres sources (19,5M€).

Avec la mise en place du nouveau cycle des droits TV de la Champions League et Europa League en 18-19, les revenus issus des compétitions de clubs sont passés de 2,5 milliards d’euros en 2017-2018 à 3,21 milliards d’euros la saison dernière, soit 83,4% des revenus de l’UEFA sur 2018-2019.

Le détail des revenus de l’UEFA sur 2018-2019