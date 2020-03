Mediapro Sport France officialise la nomination de Jean-Michel Roussier comme Directeur Conseil délégué sur l’Antenne et les Programmes

Aujourd’hui, Mediapro Sport France a officialisé la nomination de Jean-Michel Roussier en tant que Directeur Conseil délégué sur l’Antenne et les Programmes auprès de la Direction Générale.

« Cet expert du football et des médias, travaillera en étroite collaboration avec Julien Bergeaud, Directeur Général de Mediapro Sport France, sur les opérations concernant l’antenne de la future chaîne et participera au développement de la ligne éditoriale et des contenus. Plus particulièrement, il aura pour mission la mise en place de la production d’émissions quotidiennes en direct depuis les Clubs » précise le communiqué.

Pour rappel, Mediapro a acquis la majorité des lots mis en vente par la LFP concernant les droits de retransmission de la Ligue 1 sur le cycle 2020-2024 avec 8 matchs lors de chaque journée.

Le parcours de Jean-Michel Roussier

Il préside le club de l’Olympique de Marseille pendant 4 ans de 1995 à 1999, date à laquelle il fonde la chaine OMTV. Il devient ensuite CEO de la Société Gedeon Communication, spécialisée dans l’habillage antenne et l’identité visuelle.

En 2006, il participe au lancement de la chaine 100% Ligue 1 et Ligue 2 Onzéo. En février 2011, le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel le nomme directeur de la nouvelle chaîne CFoot, lancée à l’été 2011 sur la TNT payante. Il devient le président de l’AS Nancy Lorraine le 1er octobre 2018 en remplacement de Jacques Rousselot. Il quitte la présidence le 25 février 2020.