« BPCE l’Observatoire » analyse l’économie du sport en France dans un rapport de 64 pages

Il y a quelques jours, le Groupe BPCE a publié un rapport dédié à l’économie du sport en France. Un état des lieux qui se concentre notamment sur le poids des associations et des entreprises privées.

Groupe bancaire impliqué dans le sponsoring sportif (Banque Populaire dans la voile, Caisse d’Epargne avec le basket, le hand, Natixis avec le rugby,…), BPCE s’interroge notamment dans son étude de l’opportunité que représente les JO de Paris 2024 dont il est Partenaire Premium.

L’étude de « BPCE L’Observatoire » s’articule autour de quatre grands chapitres :

• La filière sport en France avec un panorama général de l’offre privée de sport à l’échelle du pays

• Les stratégies de croissance, la dynamique démographique et les recompositions sectorielles des entreprises privées

• Les enjeux territoriaux avec une approche géographique des modes d’implantation des entreprises et des associations

• Paris 2024, une opportunité pour l’économie du sport avec une présentation des enjeux que représentent les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 pour la filière sport

Pour consulter le rapport de 64 pages dans son intégralité, c’est ici (PDF) !

Les chiffres clés de l’étude