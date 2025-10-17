Le Paris Saint-Germain, en collaboration avec Fanatics China, inaugure une boutique officielle sur Tmall, la plateforme de e-commerce de référence en Chine, propriété d’Alibaba. Ce lancement représente une étape clé dans l’expansion commerciale et digitale du club en Asie, renforçant ses liens avec les fans chinois.

Depuis son lancement en 2008, Tmall est la place de marché incontournable de l’écosystème numérique chinois, connectant directement les marques internationales aux consommateurs. Grâce à cette nouvelle boutique, les supporters chinois du PSG pourront accéder aux produits officiels du club.

Entre autres :

Les maillots Nike officiels : Home, Away et Third, avec des options de flocage personnalisées ;

Les Collections Lifestyle Nike : Home et Third ;

Les Collections à venir (disponibles début novembre en Chine)

o BLACKPINK

o Kevin Durant

o Dreamville

o BLACKPINK o Kevin Durant o Dreamville Des Collections locales au design pensé pour le public chinois (premier arrivage le 5 novembre 2025)

Divers accessoires et produits tels que les Top Players Cards

Un pas supplémentaire pour la marque PSG

Cette initiative reflète l’ambition du champion d’Europe de rapprocher ses supporters à travers le monde en fusionnant sport, mode et culture. La boutique en ligne sur Tmall offrira une expérience d’achat fluide, adaptée aux habitudes des fans chinois, renforçant ainsi leur lien avec le club de la capitale. Au ^programme : des contenus exclusifs, des éditions limitées et des collaborations avec des créateurs locaux, valorisant la créativité chinoise.