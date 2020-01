Le PSG dévoile son 4ème maillot noir et « bleu-blanc-rouge » floqué Jordan en marge du NBA Paris Game 2020

Cet après-midi, le Paris Saint-Germain et Jordan Brand ont dévoilé officiellement le 4ème maillot du club pour la saison 2019-2020.

« Paré d’un noir discret et arborant le logo emblématique de Jumpman, le maillot est ainsi illuminé par les couleurs vives du drapeau français. L’équipe première étrennera ce nouveau maillot au Parc des princes lors de la rencontre contre Montpellier, le 1er février » précise le communiqué du club.

Un maillot en vente au prix de 90€ le replica et 140€ le Vapor Match.

Dans sa communication et son visuel principal (voir plus haut), le club et l’équipementier mettent en avant 5 joueurs du PSG (Neymar JR, Mbappé, Marquinhos, Icardi et Thiago Silva) et 2 joueurs des Charlotte Hornets (Nicolas Batum et Bismack Biyombo).

https://twitter.com/NBAFRANCE/status/1220405835848962048

Un reveal qui intervient la veille du premier match NBA de saison régulière organisé en France. Vendredi, l’AccorHotels Arena accueille les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets, propriété d’un certain Michael Jordan et seule franchise NBA à porter le « Jumpman » sur ses maillots.

En parallèle à ce 4ème maillot, le PSG et Jordan dévoilent une nouvelle collection lifestyle.