Le Real Madrid et Nivea Men prolongent leur accord de sponsoring

Le Real Madrid et Nivea Men ont prolongé leur accord de sponsoring mondial jusqu’en 2030. Ce partenariat, débuté en 2013 et prolongé de cinq saisons supplémentaires, prévoit le lancement, plus tard cette année, de la première édition limitée mondiale Real Madrid by Nivea Men dans plus de 40 pays.

Pour la première fois, ce partenariat ne se limite pas à Nivea Men, mais englobe également une sélection de produits de la marque Nivea, Liposan et Labello. De plus, dans le cadre de cet accord, la large gamme de produits Nivea Men sera accessible aux joueurs dans les vestiaires.

La déclaration

« Le Real Madrid incarne l’excellence et la passion, des principes qui s’inscrivent dans notre vision : être la meilleure entreprise de soins de la peau au monde. Ensemble, nous continuerons d’inspirer et de mobiliser des millions d’hommes à travers le monde, en intégrant les soins de la peau à leur routine quotidienne de manière pertinente et émouvante. » (Grita Loebsack, présidente de Nivea)