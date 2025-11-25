Cette décision marque une étape importante dans la relation entre le Stade Rochelais et la marque aux trois bandes, qui équipe l’ensemble des équipes du club depuis 2021.

« Dès son origine, en 2021, le Stade Rochelais et adidas ont construit une relation fondée sur la performance, l’innovation et des valeurs communes. Initialement engagé pour cinq saisons, l’équipementier s’était alors associé à toutes les sections sportives du Club, avec l’ambition de soutenir son développement et d’accompagner son ascension au plus haut niveau », précise ainsi le site officiel du champion d’Europe 2022.

Et de poursuivre : « En prolongeant ce partenariat pour quatre saisons supplémentaires, jusqu’en 2030, le Stade Rochelais souhaite s’inscrire dans la durée avec un équipementier mondialement reconnu. Cette extension témoigne de la confiance mutuelle entre les deux entités et de la volonté partagée de poursuivre cette dynamique de croissance, d’excellence et d’engagement auprès de toute la communauté Jaune et Noir. »