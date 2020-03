Le PSG met en vente 1 500 maillots « Tous Unis » au profit de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ( AP-HP)

En cette période de crise sanitaire du COVID-19, le Paris Saint-Germain a décidé de mettre en vente un maillot collector « Tous Unis ». L’intégralité du produit de la vente des 1500 pièces sera reversé à l’établissement public de santé AP-HP (Assistance Publique – Hôpitaux de Paris).

« Face à la crise que nous traversons, le Paris Saint-Germain entend se montrer fortement mobilisé comme l’ensemble de ses partenaires et supporters. Nous ne pouvons qu’être sensibles et reconnaissants du travail formidable qu’accomplissent chaque jour les personnels soignants, avec courage et dévouement, pour faire face à l’urgence » précise Nasser Al-Khelaifi, PDG du PSG. « Ces femmes et ces hommes extraordinaires sont un exemple pour nous tous. La lutte promet d’être longue et le Club souhaite contribuer à leur offrir une aide concrète pour répondre à leurs besoins prioritaires, se reposer, se restaurer et partager quelques moments de réconfort avec leurs proches. »

Dans le détail, ce maillot est disponible en 1 500 exemplaires (déjà presque tous écoulés) et mis en vente sur la boutique en ligne du club parisien.

Sur la face avant, on retrouve le message « Tous unis » en remplacement de ALL, sponsor du PSG depuis cette saison. Sur la manche gauche, le logo du club revisité avec les mots « protect » et « repect » prend la place de QNB. Sur la manche droite, un badge aux couleurs du PSG et reprenant le logo AP-HP a été également apposé. « Le Club remercie ses partenaires maillot Nike, ALL (Accor Live Limitless), QNB et Ooredoo qui ont souhaité partager leurs droits pour ce dispositif spécial » ajoute le communiqué du PSG.

« Nous nous réjouissons de ce beau geste. Le Paris Saint-Germain en renfort des hôpitaux de Paris ! Un carton blanc pour ce grand club qui vient soutenir les blouses blanches ! On mouille la blouse ! Ils savent ce que cela veut dire. Notre but : sauver le plus de vies. » ajoute Martin Hirsch, directeur général de l’AP-HP. La vente des 1 500 maillots pourrait ainsi permettre de lever quelques 262 500 euros.

Il y a un un peu moins d’un an, le Paris Saint-Germain avait mis en vente un maillot collector « Notre-Dame » au profit d’associations liées aux pompiers.