Le journal L’Equipe passe à 1€ en kiosque et « casse » le prix de son offre digitale pendant 6 mois

Face aux conséquences de l’épidémie de Coronavirus COVID-19 sur l’organisation des compétitions sportives, L’Equipe a décidé d’adapter son offre commerciale, que ce soit le prix de son journal vendu en kiosque ou bien son abonnement numérique.

Dès aujourd’hui, lundi 23 mars, le journal L’Équipe sera vendu 1 euro en kiosque au lieu de 1,80€. Sur le digital, L’Équipe propose une nouvelle offre numérique à 0,99€ par mois pendant 6 mois, avec un accès à l’intégralité des contenus.

« Tout au long de son histoire, le Groupe L’Équipe a montré une forte capacité d’adaptation. C’est encore le cas dans le contexte de cette crise sanitaire majeure qui touche notre pays » précise Jean-Louis Pelé, directeur général du Groupe L’Équipe, dans un communiqué. « Ainsi, nous continuons et continuerons de proposer des contenus nombreux et de qualité à nos lecteurs, malgré l’annulation de la quasi intégralité des compétitions sportives. Capacité d’adaptation toujours : le quotidien est réalisé à 100% avec une rédaction et des services « supports » en télétravail, une première pour notre journal.