Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 reportés « au plus tard à l’été 2021 » ne changeront pas de nom

Ce n’était visiblement plus qu’une question d’heures. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 seront bien reportés à une date ultérieure et ne se disputeront donc pas du 24 juillet au 9 août.

Face à l’épidémie mondiale du COVID-19 et sur la base des informations fournies par l’OMS aujourd’hui, le président du CIO Thomas Bach et le Premier ministre du Japon Shinzo Abe se sont entendus sur le fait que les JO de Tokyo 2020 doivent être reportés « à une date postérieure à 2020 mais au plus tard à l’été 2021, pour protéger la santé des athlètes, de toutes les personnes impliquées dans les Jeux Olympiques et de la communauté internationale. »

Le Comité International Olympique (CIO) précise que les Jeux conserveront le nom de Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020. « Les dirigeants ont convenu que les Jeux Olympiques de Tokyo pourraient être une lueur d’espoir pour le monde en ces temps troublés et que la flamme olympique pourrait devenir la lumière au bout du tunnel dans lequel le monde se trouve actuellement. Par conséquent, il a été convenu que la flamme olympique resterait au Japon » ajoute le communiqué.

Hier, le canadien Dick Pound, membre du CIO, avait précisé au média américain USA Today que les JO allaient bien être reportés, « probablement en 2021 ».