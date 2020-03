Puma et l’application FizzUp offrent du home training pour tous

En pleine crise sanitaire du covid-19, difficile pour les marques de communiquer. En France, l’équipementier Puma a décidé d’encourager la pratique sportive depuis son domicile en s’associant à FizzUp, application de coaching en ligne numéro 1 en France.

« Jusqu’au retour à la normale », Puma et Fizzup offrent un accès gratuit au service premium de la plateforme. « Au programme, des exercices simples, à faire chez soi, sans matériel, de tout niveau pour s’aérer l’esprit, s’entretenir ou profiter de ce moment pour enfin prendre le temps de se remettre au sport. On sort le téléphone pour une bonne raison, on lance l’application et c’est parti pour une séance de coaching en ligne ! »

FizzUp Premium contient :

• Des programmes sportifs et fitness 100% adaptés à votre niveau et correspondant à un objectif précis comme reprendre le sport, mincir, sculpter son corps ou se muscler.

• Des encouragements quotidiens pour ne louper aucun entrainement

• Un catalogue de plus de 300 exercices

• Un suivi chiffré de votre progression

• Des circuits cardio pour brûler les graisses

• Des séances de musculation pour tonifier votre corps

• Des séances d’abdos pour un ventre plat et dessiné

• Des séances de stretching pour récupérer

• Des challenges sportifs pour booster votre motivation

• Un planning nutritionnel adapté comprenant

• Plus de 250 délicieuses recettes en vidéo (vegan, végétarienne, protéinée, sans lactose ou sans gluten)

• Un générateur de liste de courses pour vous simplifier la vie

Pour activer son abonnement FizzUp Premium, rien de plus simple avec le code P1M-8E34A3YN.

Ce code – non nominatif – peut-être activé jusqu’au 16 mai 2020 inclus sur le site de FizzUp.