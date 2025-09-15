La marque française de paris sportifs en points de vente poursuit son aventure avec le Paris Saint-Germain en tant que partenaire premium.

ParionsSport point de vente et le PSG ont annoncé le renouvellement de leur partenariat jusqu’en 2028. A travers sa marque de paris sportifs en points de vente, FDJ UNITED prolonge et renforce ainsi son engagement pour les trois prochaines saisons en France en tant que partenaire premium du club de la capitale.

Fort d’une saison 2024/2025 historique – avec cinq titres à la clé clôturée par une victoire sans appel en Ligue des Champions contre l’Inter Milan à Munich (5-0) – le PSG est également le club avec lequel Parions Sport point de vente a redistribué le plus de gains aux parieurs durant ce laps de temps. De quoi placer la formation d’Ousmane Dembélé tout en haut du paysage sportif hexagonal.

Un partenariat qui vit bien

Pour animer la poursuite de ce partenariat, ParionsSport Point de Vente et le PSG continueront à proposer des opérations promotionnelles autour des rencontres du club. La présence de la marque au Parc des Princes sera également renforcée les jours de match, avec des points de vente événementiels qui permettront aux supporters clients de la marque de parier directement depuis le stade.

Ces derniers pourront par ailleurs prendre part à différentes animations mises en place sur les « Fan zones » et bénéficier de places pour assister aux futures rencontres du PSG. Enfin, le renouvellement de ce partenariat s’accompagnera du développement de nouveaux dispositifs : tapis 3D, programme expérientiel d’avant-match, accès à des Légendes du Club au cours de la saison.

Ils ont dit