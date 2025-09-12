La Ligue 2 BKT s’exporte au Brésil grâce à OutField

Pour la première fois de son histoire, la Ligue 2 BKT sera diffusée au Brésil. Cette avancée majeure est le fruit d’un accord d’un an conclu par le groupe d’investissement sportif, OutField, déjà remarqué pour son engagement au Mans FC.

Dès cette saison, les fans locaux pourront suivre deux matchs par journée de championnat, grâce à une diffusion assurée par SportyNet, une plateforme innovante dédiée au sport, accessible à la fois sur la télévision payante et sur YouTube.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie ambitieuse d’OutField, qui cherche à renforcer la visibilité internationale du football français. Après avoir finalisé son investissement dans Le Mans FC à l’issue d’une année de négociations, le groupe brésilien passe ainsi à la vitesse supérieure avec cette acquisition des droits de diffusion.

Porté par des partenaires de renom, dont Georgios Frangulis, fondateur d’OAKBERRY, et soutenu par des figures emblématiques du sport mondial comme Felipe Massa, Kevin Magnussen et Novak Djokovic en tant que conseillers stratégiques, OutField affiche des ambitions claires : faire rayonner la Ligue 2 BKT à l’échelle mondiale.

En s’associant à SportyNet, OutField mise sur une diffusion moderne et accessible pour séduire le public brésilien, grand consommateur de ballon rond. Le but : créer un modèle d’investissement vertueux, combinant développement économique et promotion internationale des clubs et joueurs de Ligue 2. Cette première étape au Brésil pourrait d’ailleurs ouvrir la voie à de nouvelles opportunités pour le football hexagonal à l’export.