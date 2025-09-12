Kappa et le FC Metz dévoilent le maillot Third 2025/2026

Le FC Metz et son équipementier Kappa présentent le nouveau maillot third des Grenats pour la saison 2025-2026. Ce maillot incarne ainsi une vision contemporaine de l’identité messine, mêlant modernité et tradition dans un design à la fois élégant et audacieux.

Son esthétique soignée est marquée par des effets satinés inédits et des marquages métallisés, offrant une allure sophistiquée, idéale sur le terrain comme en dehors. La signature Kappa s’affirme d’ailleurs à travers l’iconique Banda qui orne les manches et le short, renforçant le caractère mode de cette édition.

Dans les faits, les détails d’importance ne manquent pas : un col polo en côte jacquard bleu foncé bordé d’un liseré grenat, des logos Omini argentés, ainsi qu’un logo FC Metz en silicone pour une touche de modernité. À l’arrière du col, la mention « Depuis 1932 » rend hommage à l’année de création du club, tandis que l’inscription « FC Metz » orne l’intérieur.

Enfin, pour la première fois, le club lorrain propose également une version à manches longues, enrichissant ainsi la collection. Confectionné dans un tissu interlock brillant 100 % polyester, ce maillot est en effet exclusivement disponible en version Replica.

Pour la saison à venir, le FC Metz peut compter sur la fidélité de ses partenaires

Car Avenue, MOSL, Force, Axia Intérim, Malézieux, Technitoit et l’Eurométropole de Metz seront présents sur les tuniques messines. Resilium (anciennement Lorraine Résine), déjà partenaire des maillots d’entraînement, fait son entrée sur le maillot third. Les Hypermarchés Leclerc de la région et LCR habilleront quant à eux les shorts des Grenats.