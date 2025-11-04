Le Riyadh Air Metropolitano, antre de l’Atlético de Madrid, jouera un rôle de premier plan lors du week-end du Grand Prix d’Espagne de Formule 1, qui se déroulera du 11 au 13 septembre 2026 dans la capitale espagnole.

Grâce à un partenariat de cinq ans avec IFEMA MADRID, le stade devient « Local Event Supporter » officiel, jouant un rôle central en tant que site complémentaire au circuit du Madring. Pendant le week-end de course, le stade se transformera ainsi en hub d’animation et d’expériences pour les fans.

Il accueillera le concert principal de l’événement, des activations commerciales, des zones de réception exclusives et des navettes dédiées vers le circuit. Des milliers de spectateurs pourront donc vivre l’adrénaline de la F1 dans l’un des lieux les plus iconiques de Madrid, mêlant sport, divertissement et hospitalité.

Au cœur du circuit semi-urbain du Madring (5,4 km et 22 virages), le stade bénéficiera également d’une zone d’hospitalité premium aux couleurs rouge et blanche du club. Membres, partenaires et clients corporate profiteront d’une vue imprenable sur la piste, avec en point d’orgue le virage « La Monumental » : 550 mètres à 24 % d’inclinaison, un défi spectaculaire pour les pilotes.