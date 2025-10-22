Chelsea FC et FPT renforcent leur partenariat

Le Chelsea Football Club et FPT, leader des solutions technologiques en Asie-Pacifique, annoncent l’extension de leur partenariat, désignant FPT comme partenaire principal pour la saison 2025/26.

Le logo de FPT apparaîtra sur les manches des maillots des équipes masculine, féminine et de l’académie.

Leur collaboration, initiée plus tôt cette année, vise à transformer les capacités numériques du club et à renforcer l’engagement des supporters à travers le monde.

Lors d’ateliers technologiques organisés au campus d’innovation de FPT au Vietnam, les deux partenaires ont défini une feuille de route pour la transformation numérique du club, incluant plateformes digitales, engagement client, opérations commerciales et technologies émergentes.

Les solutions de FPT sont désormais intégrées pour optimiser l’efficacité, élargir les opérations et améliorer la qualité des activités du club londonien.