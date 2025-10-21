Tout savoir sur les NBA Berlin et London Games 2026

La NBA a dévoilé aujourd’hui les détails des NBA Berlin et London Games 2026, présentés par Tissot. Ces rencontres internationales mettront en vedette les Memphis Grizzlies et les Orlando Magic pour des matchs de saison régulière en Europe.

Le premier se tiendra à l’Uber Arena de Berlin le jeudi 15 janvier 2026, suivi d’un second à The O2 de Londres le dimanche 18 janvier 2026. Les billets pour ces événements très attendus seront mis en vente le mardi 11 novembre à 12h00 (CET) pour Berlin et le jeudi 13 novembre à 13h00 (CET) pour Londres.

Comment obtenir des billets ?

Les fans souhaitant assister à ces matchs peuvent s’inscrire dès maintenant pour avoir une chance d’acheter des billets.

Il suffit de créer ou de se connecter à un NBA ID sur les sites officiels NBA.com/Berlin et NBA.com/London avant le mercredi 5 novembre à 23h59 (CET).

Pour une expérience encore plus exclusive, des packages spéciaux incluant un accès premium, des expériences VIP et des offres d’hospitalité sont disponibles sur nbaexperiences.com/nba-europe.

La NBA en Europe : une tradition qui se prolonge

Ces matchs s’inscrivent dans une volonté de la NBA de renforcer sa présence en Europe.

En juillet, la ligue a annoncé qu’elle organisera également des matchs de saison régulière à Manchester et Paris en 2027, puis à Berlin et Paris en 2028.

Le NBA Berlin Game 2026 marquera le 14e match impliquant une équipe NBA en Allemagne depuis 1984, et le premier de saison régulière dans le pays.

Quant au NBA London Game 2026, il sera le 19e match NBA au Royaume-Uni depuis 1993 et le 10e de saison régulière à Londres.

Une diffusion mondiale et des partenaires prestigieux

Les NBA Berlin et London Games 2026 seront accessibles en direct sur Prime Video et NBA League Pass, le service de streaming premium de la NBA, accessible via l’application NBA.

Ces matchs atteindront ainsi des fans dans plus de 200 pays à travers la télévision, les médias numériques et les réseaux sociaux.

Ces événements bénéficieront également du soutien de nombreux partenaires, dont Tissot (partenaire principal), ainsi que AWS, Budweiser, Emirates, Foot Locker, NBA 2K26, Nike, PlayStation et Revolut.

