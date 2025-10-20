L’United States Tennis Association (USTA) et Ralph Lauren célèbrent 20 ans de partenariat avec panache en annonçant le renouvellement de leur partenariat pour six ans, qui verra « The King of Prep » devenir l’équipementier officiel de l’US Open jusqu’en 2032.

S’appuyant sur un partenariat historique qui a débuté en 2005, Ralph Lauren continuera d’équiper tous les officiels et les équipes de l’US Open sur le terrain, et proposera également une collection commémorative de vêtements et d’accessoires pour hommes, femmes et enfants.

« En tant qu’habilleur officiel, Ralph Lauren est devenu synonyme du style emblématique de l’US Open, garantissant à nos officiels et à notre équipe de balle une tenue toujours impeccable. Au-delà du court, la présence mondiale de Ralph Lauren permet aux fans de l’US Open du monde entier de se connecter au tournoi grâce à sa présence commerciale », a déclaré Kirsten Corio, directrice commerciale de l’USTA.

A noter que dans le cadre de ce partenariat renouvelé, l’USTA et Ralph Lauren créeront un fonds annuel via la Fondation USTA pour offrir aux jeunes de communautés défavorisées un accès plus équitable au tennis et à des programmes éducatifs, les préparant aux défis et opportunités de la vie.