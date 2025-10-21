FanDuel, leader des jeux en ligne en Amérique du Nord, et Euroleague Basketball ont annoncé aujourd’hui un partenariat pluriannuel prolongé jusqu’en 2028.

Ce nouvel accord permet à FanDuel de continuer à proposer gratuitement les matchs de l’EuroLeague aux États-Unis via sa chaîne FAST, FanDuel TV Extra, et sa plateforme OTT, FanDuel TV+.

Fruit d’une collaboration fructueuse débutée en 2024 et renforcée grâce au partenaire stratégique IMG, cet accord élargi offrira aux fans américains un accès encore plus large à la plus grande compétition de basketball européen.

Plus de 100 matchs par saison seront accessibles en direct, incluant des rencontres de la saison régulière, du Play-In Showdown, des Playoffs et du Final Four.

En plus de FanDuel TV Extra et FanDuel TV+, certains matchs d’EuroLeague seront également disponibles sur le FanDuel Sports Network et sur l’application FanDuel Sports Network, offrant ainsi encore plus d’options aux spectateurs.

FanDuel TV Extra est disponible sur les principales plateformes de streaming gratuites telles que The Roku Channel, Prime Video, Samsung TV Plus, Pluto TV, Tubi, Xumo Play, Vizio WatchFree+, Sling Freestream et Plex, ainsi que via le service OTT de FanDuel, FanDuel TV+. FanDuel TV+ est accessible gratuitement avec un compte FanDuel sur Roku, Amazon Fire, Apple TV, Android TV, ou en streaming en ligne sur FanDuel.com/watch.

