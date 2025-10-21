FanDuel, leader des jeux en ligne en Amérique du Nord, et Euroleague Basketball ont annoncé aujourd’hui un partenariat pluriannuel prolongé jusqu’en 2028.
- Ce nouvel accord permet à FanDuel de continuer à proposer gratuitement les matchs de l’EuroLeague aux États-Unis via sa chaîne FAST, FanDuel TV Extra, et sa plateforme OTT, FanDuel TV+.
- Fruit d’une collaboration fructueuse débutée en 2024 et renforcée grâce au partenaire stratégique IMG, cet accord élargi offrira aux fans américains un accès encore plus large à la plus grande compétition de basketball européen.
- Plus de 100 matchs par saison seront accessibles en direct, incluant des rencontres de la saison régulière, du Play-In Showdown, des Playoffs et du Final Four.
- En plus de FanDuel TV Extra et FanDuel TV+, certains matchs d’EuroLeague seront également disponibles sur le FanDuel Sports Network et sur l’application FanDuel Sports Network, offrant ainsi encore plus d’options aux spectateurs.
- FanDuel TV Extra est disponible sur les principales plateformes de streaming gratuites telles que The Roku Channel, Prime Video, Samsung TV Plus, Pluto TV, Tubi, Xumo Play, Vizio WatchFree+, Sling Freestream et Plex, ainsi que via le service OTT de FanDuel, FanDuel TV+. FanDuel TV+ est accessible gratuitement avec un compte FanDuel sur Roku, Amazon Fire, Apple TV, Android TV, ou en streaming en ligne sur FanDuel.com/watch.
