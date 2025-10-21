Partenaire majeur du Tour de France et sponsor officiel du maillot à pois depuis 2019, E.Leclerc s’impose pour la première fois comme la caravane favorite des spectateurs, selon la dernière étude Kantar*. Une belle consécration pour l’enseigne, un an après le renouvellement complet de sa caravane.

Présente chaque été sur les routes du Tour, la caravane E.Leclerc, aux couleurs de Marque Repère, incarne l’esprit festif et accessible de l’événement. Après une deuxième place en 2024, elle séduit pleinement en 2025 avec ses emblématiques chars Melon et Fraise, rejoints par un side-car Cerises et l’incontournable Poireau E.Leclerc.

Composée de 11 véhicules, dont 8 électriques, la caravane distribue des échantillons de produits français dans des emballages majoritairement en papier, ainsi que le célèbre bob à pois, véritable icône du Tour.

En toute logique, Michel-Edouard Leclerc, Président du Comité Stratégique des Centres E.Leclerc, n’a pas manqué de souligner ce succès de poids pour l’enseigne : « C’est une immense fierté pour toutes nos équipes d’être aujourd’hui pour la première fois, la caravane préférée des spectateurs du Tour de France. Depuis 2019, nous avons voulu que notre caravane soit un moment de plaisir, de proximité et de générosité pour le public, avec des chars qui font sourire et des animations qui créent du lien sur les routes du Tour. »

*Méthodologie : étude réalisée par Kantar, sur un échantillon de 1002 personnes âgées de 15 ans et plus, recrutées de manière aléatoire sur 9 étapes du Tour de France 2025, interrogées entre le 7 et le 29 juillet 2025.