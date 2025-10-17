Kylian Mbappé a reçu une BMW électrique dans le cadre du partenariat entre le Real Madrid et BMW… qu’il ne pourra pas conduire. À 26 ans, la star n’a toujours pas le permis de conduire.

C’est l’un des clichés forts de cette rentrée du Real Madrid : Kylian Mbappé, large sourire, pose fièrement devant une BMW i7 xDrive60 flambant neuve, offerte dans le cadre du partenariat entre le club madrilène et le constructeur allemand. Une image parfaitement calibrée… mais qui cache une réalité insolite : l’attaquant français ne possède pas le permis de conduire.

Depuis 2021, chaque joueur du Real Madrid se voit remettre un modèle de la marque, à choisir parmi une sélection – cette année, les BMW i7 et XM, 100 % électriques, ont dominé les choix. Le tout dans une logique de visibilité premium et de communication responsable pour BMW Espagne, qui associe innovation technologique, développement durable… et stars mondiales.

150.000 euros… qui resteront au garage !

Mais dans le cas de Mbappé, l’activation prend une tournure pour le moins paradoxale. À 26 ans, l’ancien Parisien n’a jamais passé son permis, une situation qu’il explique par des raisons de sécurité et une logistique trop complexe durant ses jeunes années. Aujourd’hui, il n’en ressent pas le besoin : un chauffeur privé l’accompagne au quotidien.

Sa mère, Fayza Lamari, l’a pourtant récemment incité à s’y mettre, soulignant les bienfaits d’un moment de solitude au volant. En attendant, sa luxueuse berline électrique estimée à près de 150.000 euros restera au garage.

Un détail cocasse qui n’échappe ni aux fans, ni aux observateurs du marketing sportif : quand l’image prend le pas sur l’usage, la valeur symbolique dépasse parfois la fonction première du produit.

